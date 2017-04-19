По результатам досудебного расследования деятельности преступной организации по незаконной добыче янтаря-сырца в Ривненской области (так называемое дело "янтарной мафии") к уголовной ответственности привлечено 31 лицо, в отношении 25 человек суды вынесли обвинительные приговоры, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры, Ю.Луценко во время поездки в Ровненскую область сообщил, что 14 февраля 2017 года в указанном уголовном производстве завершено досудебное расследование и открыты материалы дела шестерым подозреваемым и их защитникам для ознакомления.

Ю.Луценко сообщил, что среди подозреваемых, которые знакомятся с материалами производства, - бывший заместитель прокурора Ривненской области, бывший руководитель Сарненской местной прокуратуры Ривненской области, бывший начальник Дубровицкого отдела Сарненской местной прокуратуры, бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Житомирской области, следователь следственного управления Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, которая сейчас отстранена от должности, и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины в Ривненской области.

Генеральный прокурор проинформировал, что за время осуществления досудебного расследования проведено 183 обыска, в ходе которых выявлены наличность, драгоценности из золота, оружие, янтарь различных фракций, средства для добывания янтаря, черная бухгалтерия и схема распределения средств.

"Кроме этого, по результатам проведения досудебного расследования к уголовной ответственности привлечено 31 лицо, из которых в отношении 25 лиц судами вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу", - добавил Ю.Луценко.

"К сожалению, я не могу сказать, что операция окончательно покончила с "янтарной мафией". На данный момент, по нашим оперативным данным, этой мафии был нанесен удар, и операция по ее ликвидации продолжается", - отметил генпрокурор.

