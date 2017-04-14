Финансовые новости
- |
- 14.04.17
- |
- 15:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Антикоррупционная прокуратура выиграла апелляцию у Мартыненко
13:59 14.04.2017 |
Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об обязательстве НАБУ закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко.
Эту информацию в пятницу "Украинской правде" подтвердил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
На вопрос, что означает эта апелляция, и относительно дальнейших действий по делу Мартыненко Холодницкий ответил: "Все будет хорошо".
Как известно, в марте директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что следствие по делу Мартыненко находится на завершающей стадии.
Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование по факту получения взяток на сумму 30 миллионов франков при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешского акционерного общества "Skoda JS".
Второе дело касается фактов системных нарушений при закупке уранового концентрата для нужд ядерной отрасли.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В январе-феврале отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $423,2 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Приход в Украину лоукостера Ryanair может вдохнуть вторую жизнь во второстепенные аэропорты
|Гройсман за снижение ренты на добычу газа до 12% с 2018
|Перемирия нет. Почему на Донбассе снова активно воюют
|Потренероваться на Асаде. Западная Фемида ищет гибридную управу на Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Солнечная электростанция: прибыль или прихоть?
В РУБРИКЕ
|Антикоррупционная прокуратура выиграла апелляцию у Мартыненко
|Перемирия нет. Почему на Донбассе снова активно воюют
|Потренероваться на Асаде. Западная Фемида ищет гибридную управу на Путина
|Зачем Тимошенко и компания гонят украинцев на новый "шатун"
|Рада уволила председателя ФГИ Билоуса
|Как Назарбаев с латиницей создаст Путину проблемы в Татарстане
Это интересно
|Американцы наладят массовое производство смартфонов из "ликвидморфия"
|Lincoln представил новый Navigator
|Золотые iPhone 7 с гравировкой "Отче наш" освятили в церкви
|Dodge Challenger Demon получил 850-сильный мотор
|Названы страны с самыми высокими налогами в мире
|Cadillac добавил седану CT6 автопилот
|Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 стоит всего 14 долларов