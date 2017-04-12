Отсутствие креатива и продуктивных тем заставляет отдельных политиков прибегать к вредному популизму, рассчитанному на маргиналов.

"Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую), временно отгородится от оккупированной части Донбасса, сконцентрировавшись на остальной Украине. Мы обязательно вернем оккупированные территории после того, как победим коррупцию и начнем быстрое развитие. Но чтобы их вернуть быстрее, изменения в первую очередь должны состояться в Киеве", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Судя из выше сказанного, Абхазию и Осетию не вернули под юрисдикцию Грузии во времена президентства Саакашвили по причине медленного развития или непобежденной коррупции", справедливо отреагировали на сообщение экс-президента Грузии соцсети. Были и более резкие высказывания в его адрес, и на них Саакашвили заслужил.

Во-первых, "стена Яценюка", о которой он упомянул, строится не между подконтрольными Украине территориями Донбасса временно оккупированными, а на границе Украины и России. Что логично. Отгораживаться стенами от наших земель, где пока господствуют российские оккупанты, - абсурд, это, фактически, отторжение людей, которые там проживают. На это Украина не пойдет.

Кстати, не строил стен с Абхазией и Южной Осетией и сам Саакашвили. Наоборот, демаркационные знаки с Грузией устанавливали россияне. Так зачем Михо предлагает всякую ерунду сделать нам? Любой понимает, что земли, на которых сейчас заправляют боевики, вернутся не благодаря стенам, а когда оттуда уйдет Россия.

Во-вторых, и это правильно подметили пользователи соцсетей, не Саакашвили собирал украинские территории, не он их защищает, и не ему решать, что делать с Донбассом. Добавим: если "Другая Украина" от экс-главы Одесщины - это страна, где победят такие популисты, как он, тогда ни о каком возвращении оккупированных территорий речи не будет вообще.

В-третьих, кроме обвинений всех и вся в коррупции, от Саакашвили никто другой не слышит. И вряд ли услышит, к примеру, адекватную программу экономических изменений. С четкими планами, сметой и так далее. У него было время показать положительный результат на посту руководителя Одесской области, но кроме скандалов там он ничем не запомнился.

В-четвертых, разговоры о построении стены на линии разграничения - это вредный популизм. И Саакашвили не первый, кто призывает сделать такой шаг. В обществе существует мизерное количество граждан, которое тоже так думает. Если политик ориентируется на этих избирателей, значит, его политический проект мертворожденный.

В-пятых, Саакашвили все больше напоминает Надежду Савченко. Оба деятеля делают заявления космического масштаба, которые потом во вред нашему государству интерпретируются российскими пропагандистами. Несомненно, инициатива Михо получит резонанс на телеканалах соседнего государства-агрессора. Эти телеканалы транслируются на оккупированных территориях, жителей которых теперь будут пугать полным отгорождением Украины от них.

И, последнее. Саакашвили обижается, когда его высказывания резко критикуют. Он, к сожалению, не понимает, что направленность исключительно на ретрансляцию негатива делает политика популярным на очень короткое время. У нас таких было, и есть, - пруд пруди. Они всегда знают, как, но когда доходит до дела, не могут это "как" реализовать.