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Гройсман предлагает в случае проигрыша "Нафтогаза" в Стокгольме вместо денег отдать "Газпрому" Тимошенко
13:21 11.04.2017 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже передать "Газпрому" экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую соответствующий газовый контракт.
"Если мы выиграем, будет восстановлена справедливость в отношении Украины. Если, не дай Бог, будет другое решение суда, - это десятки миллиардов долларов, которые, на мой взгляд, не могут быть предъявлены, ведь это последствия подписания контракта Тимошенко... Придется передать Тимошенко вместо денег: если она подписала, пусть и несет ответственность. Почему за это должны платить украинские граждане? Иного варианта нет", - сказал В.Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства во вторник в Киеве.
Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 гг. газ, а также средств по формуле "бери или плати". Со своей стороны "Нафтогаз Украины" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.
Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в апреле 2017 года.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 7 апреля сообщил, что последняя информация из Стокгольмского арбитража оптимистична для украинской стороны: "Мы в последнее время получаем много информации уже от трибунала относительного возможных сроков и результатов. Мы становимся более оптимистичны, чем были до этого".
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