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Топливно-энергетический комплекс
Гройсман раскритиковал инициаторов торговой блокады Донбасса
12:13 11.04.2017 |
Инициатива торговой блокады Донбасса была в интересах РФ, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Мы должны называть вещи своими именами: блокада по запрету доступа Украины к собственным недрам - я ее называю экономической и энергетической - была в интересах Российской Федерации. Считаю, это еще одна качественная спецоперация врага на нашей территории", - сказал он на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства во вторник в Киеве.
По словам В.Гройсмана, тот, кто задумывал эту акцию, был лидером этой блокады, "абсолютно четко подыгрывал россиянам".
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