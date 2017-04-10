Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Игорь Билоус написал заявление об отставке, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, глава депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник.

"Понятно, что уже есть заявление об увольнении действующего главы Фонда госимущества", - сказал В.Хомутинник в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады в Киеве в понедельник.

"Фонд государственного имущества за три года не продал имущества даже на то, чтобы обслуживать свои расходы. Те копейки, которые были получены за последние три года, конечно, нельзя назвать качественной работой Фонда государственного имущества. И также нужно принимать решение на этой неделе", - добавил нардеп.

В свою очередь источник в ФГИ сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что официальный комментарий на этот счет может появиться в ближайшее время.

Глава ФГИ назначается Верховной Радой по представлению премьер-министра.

