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Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Украине
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили конфликт на востоке Украины и ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в сообщении Белого дома в среду, 5 апреля.
В нем также указано, что политики говорили и о ряде других вопросов, представляющих взаимный интерес. На сайте ведомства канцлера пока сообщений об этом телефонном разговоре нет.
В ходе визита в США Меркель заявляла, что Берлин и Вашингтон намерены вместе работать, чтобы придать новый импульс минским соглашениям и добиться мира на Украине. В свою очередь Трамп тогда поблагодарил Меркель и президента Франции Франсуа Олланда за их усилия в поиске путей разрешения украинского кризиса. "Мы все стремимся к мирному решению", - сказал американский президент.
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