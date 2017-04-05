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Топливно-энергетический комплекс
Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником - указ
10:34 05.04.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко назначил депутата Одесского областного совета, бывшего заместителя главы Одесской облгосадминистрации Марию Гайдар своим внештатным советником
Соответствующий указ №83/2017 от 28 марта 2017 года обнародован на сайте президента Украины.
"Назначить Гайдар Марию Егоровну советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.
Как сообщалось, в мае 2016 года М.Гайдар ушла с должности заместителя главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили в связи со вступлением в силу нового закона о государственной службе. При этом М.Гайдар стала советником М.Саакашвили. В ноябре 2016 года сам М.Саакашвили заявил об отставке с поста главы Одесской ОГА, а позже объявил о создании новой политической силы.
В свою очередь М.Гайдар заявила, что пока не планирует присоединяться к новой политсиле М.Саакашвили.
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