Власти Панамы отказались предоставить бывшему председателю Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву политическое убежище.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Власти Панамы отказали Каськиву в статусе политического беженца. Это еще не финал, но значительный шаг вперед", - написал он.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2016 года Каськив подал прошение властям Панамы о предоставлении ему политического убежища.

В августе 2016 года Генеральная прокуратура направила в Панаму запрос об экстрадиции Каськива в Украину.

18 августа генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о задержании Каськива в Панаме.