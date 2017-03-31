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Топливно-энергетический комплекс
Панама отказалась предоставить Каськиву политубежище
07:50 31.03.2017 |
Власти Панамы отказались предоставить бывшему председателю Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву политическое убежище.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Власти Панамы отказали Каськиву в статусе политического беженца. Это еще не финал, но значительный шаг вперед", - написал он.
Других подробностей он не сообщил.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2016 года Каськив подал прошение властям Панамы о предоставлении ему политического убежища.
В августе 2016 года Генеральная прокуратура направила в Панаму запрос об экстрадиции Каськива в Украину.
18 августа генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о задержании Каськива в Панаме.
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