Польша приняла решение на неопределенный срок закрыть свои консульские учреждения на территории Украины. Об этом говорится в специальном заявлении МИД Польши в связи с взрывом в генеральном консульстве Польши в Луцке, которое опубликовано в среду, 29 марта, на сайте польского посольства в Киеве.

Согласно заявлению, МИД Польши вызвал посла Украины в Польше Андрея Дещицу. В ходе разговора с послом государственный секретарь МИД Польши Ян Дзедзичак потребовал, чтобы "украинская сторона применила решительные и немедленные действия с целью выявления и наказания исполнителей, а также обеспечила эффективную круглосуточную охрану польских дипломатически консульских учреждений, аккредитованных на территории Украины".

Пока эти требования не будут выполнены, "все польские консульские учреждения в Украине будут закрыты", говорится в заявлении МИДа. Вместе с тем работа представительств не остановится: консулы продолжат оказывать услуги гражданам Украины.

Взрыв в здании Генерального консульства Польши в Луцке произошел в ночь со вторника на среду. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса (террористический акт).