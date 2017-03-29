Финансовые новости
- |
- 29.03.17
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Команда онлайн-портала госуслуг iGov готова создать систему е-деклараций в разы дешевле - Дубилет
15:26 29.03.2017 |
Координатор онлайн-портала госуслуг iGov, экс-директор по информационным технологиям ПриватБанка (Днепр) Дмитрий Дубилет выразил готовность создать систему е-деклараций, включая серверную часть, в разы дешевле, чем планирует выделить Кабинет министров на доработку существующей системы.
"Какой-то сюрреализм с этими электронными декларациями... На создание неработающей системы (Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, НАПК - ИФ) выделили 27 млн грн. Правительство объявило о готовности направить на нее до 100 млн грн. Публично заявляю: команда iGov готова создать систему с бюджетом до 7 млн грн (включая все серверные мощности). Все, что превысит эту сумму, - за мой счет", - заявил он.
Вместе с тем генеральный директор одного из лидеров украинского рынка облачных технологий - компании De Novo - Максим Агеев выразил недоумение тем, что НАПК не смогло решить проблему с обеспечением собственными серверами.
"Облачных серверов и ЦОД в стране, как грязи. Широчайший выбор - и подороже, и подешевле. И понадежней, и попроще. На любой вкус. И спецы копытом бьют в ожидании клиента. И получить все это можно максимум за сутки", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.
Как сообщалось, в октябре 2016 года НАПК обратилось к Кабинету министров с просьбой выделить дополнительно 27 млн грн для закупки серверного оборудования.
iGov - волонтерский проект, в рамках которого государственные услуги переводятся в электронную форму. Волонтеры занимаются этим проектом для борьбы с коррупцией и повышением эффективности госаппарата. Среди волонтеров проекта - и. о. заместителя мэра Днепра, советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило, заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.
В январе 2017 года Д.Дубилет принял предложение стать советником городского головы Днепра Бориса Филатова. Он также является советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.
До национализации ПриватБанка Д.Дубилет был директором по информационным технологиям банка.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк ожидает очередное заседание суда Лондона по иску РФ не ранее конца апреля
Сегодняшнее решение - это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое произойдет не ранее конца апреля, - Александр Данилюк.
|Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд
|ICU оценивает потери для платежного баланса от блокады Донбасса и захвата украинских предприятий в $2,1-2,5 млрд
|Кто раз в полгода ломает сайт НАПК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ляшко нажил особняк и крутые авто, хотя бизнесом якобы не владеет
|Команда онлайн-портала госуслуг iGov готова создать систему е-деклараций в разы дешевле - Дубилет
|Кабмин не может уволить членов НАПК, - Петренко
|Данилюк ожидает очередное заседание суда Лондона по иску РФ не ранее конца апреля
Сегодняшнее решение - это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое произойдет не ранее конца апреля, - Александр Данилюк.
|НАПК не имело договорных отношений с USAID, - председатель агентства Корчак
|Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд
Это интересно
|Халил Рафати: как бывший наркоман стал миллионером
|Samsung все же будет продавать восстановленные смартфоны Galaxy Note7
|Новое предприятие Илона Маска займется подключением компьютеров к мозгу человека для считывания и записи мыслей
|Hyundai Santa Fe стал первой легковушкой, пересекшей Антарктиду
|"Бесстрашная девочка" останется на Уолл-Стрит еще на год
|В Берлине похитили 100-килограммовую золотую монету
|Собеседование: 15 вопросов, которые нельзя задавать