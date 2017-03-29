Координатор онлайн-портала госуслуг iGov, экс-директор по информационным технологиям ПриватБанка (Днепр) Дмитрий Дубилет выразил готовность создать систему е-деклараций, включая серверную часть, в разы дешевле, чем планирует выделить Кабинет министров на доработку существующей системы.

"Какой-то сюрреализм с этими электронными декларациями... На создание неработающей системы (Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, НАПК - ИФ) выделили 27 млн грн. Правительство объявило о готовности направить на нее до 100 млн грн. Публично заявляю: команда iGov готова создать систему с бюджетом до 7 млн грн (включая все серверные мощности). Все, что превысит эту сумму, - за мой счет", - заявил он.

Вместе с тем генеральный директор одного из лидеров украинского рынка облачных технологий - компании De Novo - Максим Агеев выразил недоумение тем, что НАПК не смогло решить проблему с обеспечением собственными серверами.

"Облачных серверов и ЦОД в стране, как грязи. Широчайший выбор - и подороже, и подешевле. И понадежней, и попроще. На любой вкус. И спецы копытом бьют в ожидании клиента. И получить все это можно максимум за сутки", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, в октябре 2016 года НАПК обратилось к Кабинету министров с просьбой выделить дополнительно 27 млн грн для закупки серверного оборудования.

iGov - волонтерский проект, в рамках которого государственные услуги переводятся в электронную форму. Волонтеры занимаются этим проектом для борьбы с коррупцией и повышением эффективности госаппарата. Среди волонтеров проекта - и. о. заместителя мэра Днепра, советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило, заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

В январе 2017 года Д.Дубилет принял предложение стать советником городского головы Днепра Бориса Филатова. Он также является советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

До национализации ПриватБанка Д.Дубилет был директором по информационным технологиям банка.

