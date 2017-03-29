Министр юстиции Павел Петренко констатирует, что Кабинет Министров не может уволить членов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

Министр заявил, что считает членов НАПК некомпетентными и призывает их уйти в отставку.

По его словам, это единственная возможность, согласно законодательству, их уволить.

"Согласно законодательства, правительство не может по собственной инициативе уволить этих лиц", - подчеркнул Петренко.

Он также напомнил, что полномочия членов НАПК также могут быть прекращены в связи со смертью.

"Я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал министр.

Он сообщил, что на следующей неделе в Верховную Раду будет внесен законопроект, которым будет предусмотрено переформатирование НАПК и объявление конкурса для избрания нового состава руководства Нацагентства.

Как сообщали Українські Новини, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак не планирует уходить в отставку.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал Корчак и членов агентства уйти в отставку.

31 марта завершается второй этап электронного декларирования.