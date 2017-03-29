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Топливно-энергетический комплекс
НАПК не имело договорных отношений с USAID, - председатель агентства Корчак
13:17 29.03.2017 |
Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявляет, что агентство не имело договорных отношений с Агентством США по международному развитию (USAID).
Об этом она сообщила журналистам, передают Українські Новини.
"У нас договорных отношений с этим проектом не было. Мы должны были подписать с ними меморандум и эта договоренность была накануне... Речь идет об обеспокоенности иностранцев теми изменениями, которые предложены в законе. Поэтому они вчера четко сказали, что мы будем думать, и мы будем оценивать", - сказала она.
При этом, по словам Корчак, USAID решило продолжить сотрудничество с НАПК в сфере финансового контроля политических партий.
"Если будет идти речь, что нас необходимо условно ликвидировать (и я уверена, что какой-то законопроект уже есть), то фактически все эти позиции будут также сданы", - добавила она.
28 марта член НАПК Руслан Рябошапка заявил о том, что USAID остановило сотрудничество с агентством из-за закона об обязательной подаче членами антикоррупционных общественных организаций электронных деклараций.
Как сообщали Українські Новини, 27 марта Президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.
В то же время в связи с тем, что обязательство заполнять электронные декларации для членов антикоррупционных общественных организаций появится с 2018 года, Порошенко поддержал необходимость создания рабочей группы при участии представителей общественных организаций, Администрации Президента и депутатов Рады для согласования изменений в соответствующий закон.
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