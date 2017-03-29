Финансовые новости
- |
- 29.03.17
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Сенат США не признает нелегальную попытку аннексии Крыма и призывает к сохранению санкций против РФ - посольство Украины
08:32 29.03.2017 |
Сенат США подчеркивает на непризнании США нелегальной попытки аннексии Крыма и призывает к сохранению санкций против РФ, сообщает пресс-центр посольства Украины в США.
Соглава сенатского украинского кокуса, сенатор от штата Огайо Роберт Портман, а также вице-глава Кокуса, сенатор-демократ от упомянутого штата Шеррод Браун представили проект резолюции "Осуждение незаконной российской агрессии в Украине в связи с третьей годовщиной аннексии Крыма". Соавторами резолюции выступили почти полтора десятка сенаторов от Республиканской и Демократической партий.
"В резолюции, посвященной третьей годовщине попыток РФ аннексировать Автономную Республику Крым, незаконная российская военная оккупация украинского региона Крым признается противоречащим международным нормам, является актом неспровоцированной агрессии и угрозой региональной стабильности", - говорится в сообщении.
Сенат подтверждает приверженность США положениям Будапештского меморандума о гарантиях безопасности и политике непризнания де-юре или де-факто суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.
Американские законодатели также выступают за дальнейшую поддержку Украины, в том числе путем усиления экономических санкций против РФ, передачи украинскому государству оборонных летальных средств, поддержки демократии и оказания гуманитарной помощи на выполнение принятого Конгрессом соответствующего законодательства.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк ожидает очередное заседание суда Лондона по иску РФ не ранее конца апреля
Сегодняшнее решение - это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое произойдет не ранее конца апреля, - Александр Данилюк.
|Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд
|ICU оценивает потери для платежного баланса от блокады Донбасса и захвата украинских предприятий в $2,1-2,5 млрд
|Кто раз в полгода ломает сайт НАПК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ляшко нажил особняк и крутые авто, хотя бизнесом якобы не владеет
|Команда онлайн-портала госуслуг iGov готова создать систему е-деклараций в разы дешевле - Дубилет
|Кабмин не может уволить членов НАПК, - Петренко
|Данилюк ожидает очередное заседание суда Лондона по иску РФ не ранее конца апреля
Сегодняшнее решение - это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое произойдет не ранее конца апреля, - Александр Данилюк.
|НАПК не имело договорных отношений с USAID, - председатель агентства Корчак
|Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд
Это интересно
|Халил Рафати: как бывший наркоман стал миллионером
|Samsung все же будет продавать восстановленные смартфоны Galaxy Note7
|Новое предприятие Илона Маска займется подключением компьютеров к мозгу человека для считывания и записи мыслей
|Hyundai Santa Fe стал первой легковушкой, пересекшей Антарктиду
|"Бесстрашная девочка" останется на Уолл-Стрит еще на год
|В Берлине похитили 100-килограммовую золотую монету
|Собеседование: 15 вопросов, которые нельзя задавать