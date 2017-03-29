Сенат США подчеркивает на непризнании США нелегальной попытки аннексии Крыма и призывает к сохранению санкций против РФ, сообщает пресс-центр посольства Украины в США.

Соглава сенатского украинского кокуса, сенатор от штата Огайо Роберт Портман, а также вице-глава Кокуса, сенатор-демократ от упомянутого штата Шеррод Браун представили проект резолюции "Осуждение незаконной российской агрессии в Украине в связи с третьей годовщиной аннексии Крыма". Соавторами резолюции выступили почти полтора десятка сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

"В резолюции, посвященной третьей годовщине попыток РФ аннексировать Автономную Республику Крым, незаконная российская военная оккупация украинского региона Крым признается противоречащим международным нормам, является актом неспровоцированной агрессии и угрозой региональной стабильности", - говорится в сообщении.

Сенат подтверждает приверженность США положениям Будапештского меморандума о гарантиях безопасности и политике непризнания де-юре или де-факто суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Американские законодатели также выступают за дальнейшую поддержку Украины, в том числе путем усиления экономических санкций против РФ, передачи украинскому государству оборонных летальных средств, поддержки демократии и оказания гуманитарной помощи на выполнение принятого Конгрессом соответствующего законодательства.

