Финансовые новости
- |
- 27.03.17
- |
- 17:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Изменения в украинском законе об е-декларациях нужно пересмотреть - еврокомиссар Хан
09:18 27.03.2017 |
Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения в ходе встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе осудил, внесенные Верховной Радой Украины в четверг, изменения в закон об электронном декларировании.
"Хороший обмен мнениями с ВПМ (вице-премьер-министром - ИФ) И.Климпуш-Цинцадзе по сложным вызовам, стоящим перед Украиной и впечатляющими достижениями в процессе реформирования (+продолжающемся)... Изменения в закон об е-декларировании - это шаг назад, не вперед, и должны быть пересмотрены", - написал Й.Хан на своей странице в Твиттер в пятницу вечером.
Комментируя ситуацию с законом об е-декларировании, Й.Хан отметил, что ключевую роль в борьбе с коррупцией играют антикоррупционные общественные организации.
"Е-декларации должны быть нацелены на коррупцию в органах государственного управления, а не препятствовать работе гражданского общества", - написал он.
Как сообщалось, Верховная Рада 268 голосами в четверг одобрила закон №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей, либо членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
Во время рассмотрения во втором чтении и принятия в целом законопроекта Рада приняла большое количество поправок, часть из которых их авторы меняли с голоса. Таким образом, в настоящее время окончательный текст принятого документа не известен.
Глава комитета по вопросам предотвращения коррупции Егор Соболев заявил, что не собирается подписывать принятый в четверг. "Я не буду подписывать закон, если он будет противоречить законодательству, а его нормы будут исключать друг друга", - сказал он, добавив, что Рада приняла закон не в той редакции, которая была одобрена на заседании комитета.
В партии "Батькивщина" заявили, что принятые изменения в антикоррупционный закон дадут возможность чиновникам-коррупционерам избежать е-декларирования путем вступления на разнообразные курсы, военные мероприятия, не имеющие отношения к проведению АТО.
В тот же день в посольстве США в Украине заявили, что изменения в законодательство, расширяющие перечень обязанных подавать электронные декларации об имуществе и доходах на общественных деятелей, является шагом назад в процессе реформ в Украине. "Е-декларации для высших государственных чиновников - сильный шаг вперед в продвижении реформ в Украине. Члены гражданского общества играют жизненно важную роль в обеспечении прозрачности; делать их мишенью - делать шаг назад", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в соцсети Twitter в четверг вечером.
Народные депутаты Украины из фракции "Самопомич" Е.Соболев и Роман Семенуха предложили отменить этот закон, зарегистрировав проект постановления №6172-П об отмене результатов голосования. В пояснительной записке авторы указали, что при рассмотрении закона были нарушены некоторые нормы Регламента Верховной Рады, в частности, "ряд поправок не касались сути, названия проекта закона и выходили за пределы текста законопроекта... принятого Верховной Радой за основу".
Однако в минувшую пятницу Рада не поддержала это предложение, отдав за него лишь 46 голосов. Не поддержав проект постановления об отмене закона, депутаты открыли возможность председателю Верховной Рады подписать данный закон.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Гендиректор ДТЭК Тимченко: Сегодня в компании создан отдельный "штаб", в котором первую скрипку играют юристы
ТОП-НОВОСТИ
|Стагнация газодобычи: рынок надеется на реализацию правительственной концепции развития отрасли
|Убогая мощь. Как перевооружается Россия
|Глава АМКУ: Количество жалоб на гостендеры выросло вдвое
|Бой под Авдеевкой. Почему боевики снова ударили по городу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бой под Авдеевкой. Почему боевики снова ударили по городу
|Изменения в украинском законе об е-декларациях нужно пересмотреть - еврокомиссар Хан
|Война по выходным. "Гибриды" вгрызаются в последние клочки "серой зоны"
|Игорь Билоус: У нас нет инструментов для борьбы с Фирташем
|Бой под Водяным. Почему ВСУ не смогли удержать опорник террористов
|Зачем Садовый и Саакашвили будоражат венгерских националистов
|Вороненков был убит агентом российских спецслужб, внедренных в силовые структуры Украины - депутат А.Геращенко
Это интересно
|Голосовой помощник Bixby позволит управлять всей техникой Samsung
|В Москве сестер из Сбербанка взяли за покупкой Ferrari
|Google Maps позволит делиться с своим местонахождением и маршрутом передвижения в реальном времени
|Почему программы долгосрочного стимулирования иногда не работают
|Samsung Galaxy S8 можно будет вернуть в магазин в трехмесячный срок, получив полную компенсацию
|Кабмин обязал граждан проходить внеочередной медосмотр для возвращения изъятого водительского удостоверения
|В Великобритании запустят полицейский круглосуточный "летающий отряд" беспилотников