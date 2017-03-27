Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения в ходе встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе осудил, внесенные Верховной Радой Украины в четверг, изменения в закон об электронном декларировании.

"Хороший обмен мнениями с ВПМ (вице-премьер-министром - ИФ) И.Климпуш-Цинцадзе по сложным вызовам, стоящим перед Украиной и впечатляющими достижениями в процессе реформирования (+продолжающемся)... Изменения в закон об е-декларировании - это шаг назад, не вперед, и должны быть пересмотрены", - написал Й.Хан на своей странице в Твиттер в пятницу вечером.

Комментируя ситуацию с законом об е-декларировании, Й.Хан отметил, что ключевую роль в борьбе с коррупцией играют антикоррупционные общественные организации.

"Е-декларации должны быть нацелены на коррупцию в органах государственного управления, а не препятствовать работе гражданского общества", - написал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 268 голосами в четверг одобрила закон №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей, либо членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

Во время рассмотрения во втором чтении и принятия в целом законопроекта Рада приняла большое количество поправок, часть из которых их авторы меняли с голоса. Таким образом, в настоящее время окончательный текст принятого документа не известен.

Глава комитета по вопросам предотвращения коррупции Егор Соболев заявил, что не собирается подписывать принятый в четверг. "Я не буду подписывать закон, если он будет противоречить законодательству, а его нормы будут исключать друг друга", - сказал он, добавив, что Рада приняла закон не в той редакции, которая была одобрена на заседании комитета.

В партии "Батькивщина" заявили, что принятые изменения в антикоррупционный закон дадут возможность чиновникам-коррупционерам избежать е-декларирования путем вступления на разнообразные курсы, военные мероприятия, не имеющие отношения к проведению АТО.

В тот же день в посольстве США в Украине заявили, что изменения в законодательство, расширяющие перечень обязанных подавать электронные декларации об имуществе и доходах на общественных деятелей, является шагом назад в процессе реформ в Украине. "Е-декларации для высших государственных чиновников - сильный шаг вперед в продвижении реформ в Украине. Члены гражданского общества играют жизненно важную роль в обеспечении прозрачности; делать их мишенью - делать шаг назад", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в соцсети Twitter в четверг вечером.

Народные депутаты Украины из фракции "Самопомич" Е.Соболев и Роман Семенуха предложили отменить этот закон, зарегистрировав проект постановления №6172-П об отмене результатов голосования. В пояснительной записке авторы указали, что при рассмотрении закона были нарушены некоторые нормы Регламента Верховной Рады, в частности, "ряд поправок не касались сути, названия проекта закона и выходили за пределы текста законопроекта... принятого Верховной Радой за основу".

Однако в минувшую пятницу Рада не поддержала это предложение, отдав за него лишь 46 голосов. Не поддержав проект постановления об отмене закона, депутаты открыли возможность председателю Верховной Рады подписать данный закон.

