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Убийца экс-депутата Госдумы России Вороненкова умер в больнице от полученных ранений
16:22 23.03.2017 |
Убийца бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова умер в больнице от полученных ранений.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
Убийца умер в больнице № 17 Киева от полученных огнестрельных ранений в голову.
Как сообщали Українські Новини, около 12:00 в четверг Вороненков был убит около входа в гостиницу "Премьер Палац" в центре Киева.
При этом охранник экс-депутата ранил убийцу.
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