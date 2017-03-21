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Топливно-энергетический комплекс
Блокада Донбасса имеет целью оттолкнуть неподконтрольные территории от Украины к России - Порошенко
12:39 20.03.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что блокада неподконтрольных территорий Донбасса направлена на то, чтобы оттолкнуть их от Украины к РФ.
"Организаторы блокады обманывали общество, поскольку это была не блокада ОРДО/ОРЛО - какая блокада, когда там дыра в границе, в том числе и с Российской Федерацией сотни километров? На самом деле это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы из украинского Донбасса в Российскую Федерацию", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.
П.Порошенко отметил, что организаторы блокады должны быть готовы нести ответственность за свои действия.
Он также уточнил, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о временном приостановлении перемещения грузов через линию разграничения носила вынужденный характер и была ответом на произвольную блокаду Донбасса.
"Нам пришлось решением СНБО временно приостановить транспортное соединение с оккупированной территорией, и это носило вынужденный характер. Оно приостановило тот хаос, в который блокадники пытались погрузить всю страну. Борясь за возвращение территории, мы могли, и должны были, осуществлять товарный обмен с украинскими заводами... Блокадники создали все условия для того, чтобы эти предприятия были захвачены, конфискованы, ограблены", - подчеркнул президент.
По его словам, Украина не могла и не имела никакого права осуществлять торговлю с предприятиями, которые захвачены боевиками. "Ограниченный обмен товарами может восстановиться, если Россия и ее марионетки вернут украинским собственникам и государству украденные заводы", - добавил глава государства.
П.Порошенко заметил, что вследствие блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на временно оккупированной территории Донбасса.
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