Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

Похоже, украинская власть оказалась не до конца готова к реакции Запада на продиктованное исключительно внутриполитической логикой решение начать государственную блокаду Донбасса.

Собственно, Запад тоже оказался как минимум в недоумении от неожиданного разворота украинского курса - от категорического неприятия блокады до установления оной в качестве государственной политики. Это недоумение после встречи Дональда Трампа с Ангелой Меркель вылилось в решение поставить украинский вопрос на паузу, и почти уже решенный вопрос о выделении очередного миллиардного кредита оказался заморожен.

Сейчас все выглядит так, что ни на Банковой, ни в Берлине, ни в Вашингтоне никто не понимает, как быть с проблемой оккупированного Донбасса дальше, после того, как украинская власть собственными руками встала на путь отрезания ОРДЛО.

В последние три года в стратегическом плане с Донбассом все было более-менее понятно. Были "безальтернативные" Минские соглашения, которые, хотя и оказались на 90% невыполнимыми на практике, обеспечивали некий общий стратегический вектор на реинтеграцию Донбасса в состав Украины. И против этого вектора никто по большому счету не выступал, пока не появились "блокадники".

Начатая в конце прошлого года группой политических маргиналов (при всем уважении ни Семена Семенченко, ни Егора Соболева, ни уж тем более Владимира Парасюка в число значимых и авторитетных политических фигур не занесешь) "блокада торговли на крови" пошла категорически в разрез с "генеральной линией Минских соглашений", ведь блокада означает не реинтеграцию, а дезинтеграцию. И хотя текст Минских соглашений ничего напрямую о блокаде путей сообщения не говорит, тем не менее п. 8 документа предполагает необходимость "определения модальностей полного восстановления социально-экономических связей", что, нравится это кому-то или нет, явно противоположно любой блокаде. Так что "блокада торговли на крови" явно противоречит Минским соглашениям, если не их букве, то уж духу Минска - наверняка.

Пока блокада была занятием маргиналов и им сочувствующих, все было для Запада более-менее терпимо. Европа, конечно, блокаду не поддерживала и была в этом вопросе солидарна с украинской властью, но, когда на банковой решили ликвидировать "блокадников", выведя их дело в ранг государственной политики, все перевернулось с ног на голову, а Минские соглашения окончательно потеряли всякий смысл.

Это противоречие блокады духу Минска очень четко понимают и в России, и можно не сомневаться, что в разговорах с Западом будут напирать на недоговороспособность Украины, которая отказалась выполнять взятые на себя обязательства под давлением местных радикалов, с которыми официальный Киев оказался неспособен совладать.

Похоже, что, объявляя блокаду государственной политикой, наша власть несколько увлеклась внутриполитическими проблемами и не слишком думала о внешнеполитических последствиях такого шага, и как результат - получила новые проблемы. Похоронит ли сложившаяся ситуация минский процесс окончательно. говорить пока рано. В конце концов он все равно безальтернативен, но полностью исключать такой вариант, разумеется, нельзя.

Теперь все будет зависеть от дипломатических талантов украинской власти - способности донести и убедить Запад в правильности и неизбежности такого шага на нынешнем этапе. В конце концов блокада СНБО была введена как ответ на отжим украинских предприятий со стороны ЛДНР, что также не имеет ничего общего с духом Минских соглашений. Оставлять же Украину один на один с агрессией России - дело весьма рискованное, которое гарантированно приведет к разрастанию зоны нестабильности в Европе.

