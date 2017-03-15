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Луцк хотят оставить без выборов, — политолог
09:00 15.03.2017 |
После смерти мэра Луцка Николая Романюка в городе уже несколько недель заблокирована работа городского совета. Конфликт местных политических сил развернулся вокруг должности исполняющего обязанности мэра. О ситуации рассказывает политолог, директор центра «Политика», автор книги «Как работает путинская пропаганда» Николай Давидюк:
Сама постановка вопроса «кто будет исполнять обязанности городского председателя Луцка» является политиканством и находится вне правового поля. Часть 2 статьи 42 ЗУ «О местном самоуправлении в Украине» четко определяет, что в случае прекращения полномочий городским головой временно исполняющим обязанности председателя становится секретарь совета. В то же время в статье 79 части первой этого же закона указано, что полномочия городского головы прекращаются в случае его смерти. Исполняющей обязанности мэра Луцка на сегодня является Юлия Вусенко. Иное законом не предусмотрено. Те депутаты, которые сегодня призывают к переизбранию городским советом и. о. городского головы, фактически призывают к нарушению Конституции Украины и захвату власти в городе. Потому что Конституция четко указывает, что городской совет должен действовать исключительно в рамках своих полномочий, предусмотренных законом «О местном самоуправлении в Украине». Статья 26 этого закона содержит исключительный перечень полномочий совета и там нет ни слова об избрании советом и. о. городского головы.
Представители волынского УКРОПА через свои выступления в СМИ пытаются отвлечь внимание горожан разговорами о компетентности Юлии Вусенко, о том, имеет ли она моральное право апеллировать к памяти покойного Романюка, о том, что все ее действия абсолютно незаконны. Однако реальность выглядит следующим образом - о компетентности Юлии Вусенко надо было думать намного месяцев раньше, когда ее выбирали на должность секретаря Луцкого городского совета. Оказывается, тогда она всех устраивала, а сегодня не устраивает? Или депутаты не знали, что секретарь - это потенциальный и.о. городского головы? На самом деле Юлия Вусенко на деле доказала, что она достойный руководитель и не дала нарушить законы и конституционный принцип непрерывности власти. Если бы Вусенко сделала что-то незаконное, то юридическая служба УКРОПА уже бы давно обратилась в суд. Но они обращаются только к СМИ, потому что знают, что Вусенко права.
Упреки о «память Романюка» от УКРОПА вообще выглядят фарсом, потому что именно УКРОП «мочил» Романюка на прошлых выборах и угрожал бросить его за решетку. Поэтому Николай Романюк вообще не вел никаких переговоров с УКРОПом в городском совете и сформировал большинство без них. В любом случае Вусенко будет исполнять обязанности до следующих выборов. А те, кто хочет получить кресло мэра, должны идти на выборы и доказать лучанам, чего они стоят. Закон запрещает получить кресло исполняющего обязанности и руководить городом без всенародных выборов.
Волынский УКРОП в своем желании вопреки действующему законодательству заменить Юлию Вусенко на своего Игоря Полищука и оставить Луцк без выборов делает много вреда. Во-первых, это вредит Луцку, работа городского совета фактически парализована. Во-вторых, это вредит рейтингу УКРОПА и «Батькивщины», которые сегодня являются единственными, кто виноват в параличе городского совета, потому что именно они не приходят на ее заседания. В апреле городской совет должен внести изменения в бюджет, чтобы обеспечить работу городских служб и программ. Но она не работает с 24 февраля. В апреле горожане рискуют получить неубранные улицы или невыплаченную социальную помощь. Обидно также, что борьба за кресло и.о. городского головы подтолкнула УКРОП к самой грязной технологии в украинской политике, и в Луцком городском совете появились свои «тушки» - депутаты Ткачук и Козлюк. И как бы они не старались оправдываться, в обществе со времен Януковича сложилось четкое определение для таких депутатов.
На самом деле, чем дольше УКРОП блокирует работу Луцкого горсовета, тем больше он вредит себе. То, что Юлия Вусенко и.о. городского головы, является свершившимся фактом, нравится это кому или нет. Поэтому УКРОПу стоит прекратить эту войну за кресло исполняющего обязанности, и сосредоточиться на предстоящей предвыборной кампании. Я бы не советовал УКРОПу во время этой кампании вспоминать Романюка, потому что лучане помнят историю их взаимоотношений, не так много времени прошло с прошлых выборов. К счастью, Николай Романюк оставил по себе мощную команду, которая будет заботиться о городе, пока лучане не изберут себе нового руководителя.
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