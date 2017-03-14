Руководитель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко вошел в состав делегации украинского парламента в ПАСЕ вместо своего заместителя во фракции Андрея Лозового, сообщил глава делегации, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"В составе делегации в ПАСЕ замена. Вместо Андрея Лозового, который сложил полномочия, на поле дипломатических баталий по квоте РПЛ (Радикальной партии Ляшко - ИФ) выходит Олег Ляшко", - написал В.Арьев на своей странице в Фейсбук во вторник.

В свою очередь глава профильного комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что комитет этот вопрос уже рассмотрел и утвердил соответствующие изменения. "Уже рассмотрели. Одобрили", - сказала она.

Сам О.Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук отметил, что намерен "жестко и упорно отстаивать в ПАСЕ национальные интересы Украины".

"Моя фракция делегировала меня членом ПАСЕ. Ситуация в Ассамблее сегодня очень сложная, есть попытка вернуть делегацию России. Жестко и упорно буду отстаивать в ПАСЕ национальные интересы Украины", - написал он.

