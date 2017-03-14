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Ляшко заменил нардепа Лозового в составе делегации Рады в ПАСЕ
17:07 14.03.2017 |
Руководитель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко вошел в состав делегации украинского парламента в ПАСЕ вместо своего заместителя во фракции Андрея Лозового, сообщил глава делегации, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.
"В составе делегации в ПАСЕ замена. Вместо Андрея Лозового, который сложил полномочия, на поле дипломатических баталий по квоте РПЛ (Радикальной партии Ляшко - ИФ) выходит Олег Ляшко", - написал В.Арьев на своей странице в Фейсбук во вторник.
В свою очередь глава профильного комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что комитет этот вопрос уже рассмотрел и утвердил соответствующие изменения. "Уже рассмотрели. Одобрили", - сказала она.
Сам О.Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук отметил, что намерен "жестко и упорно отстаивать в ПАСЕ национальные интересы Украины".
"Моя фракция делегировала меня членом ПАСЕ. Ситуация в Ассамблее сегодня очень сложная, есть попытка вернуть делегацию России. Жестко и упорно буду отстаивать в ПАСЕ национальные интересы Украины", - написал он.
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