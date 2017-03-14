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Меморандум МВФ предусматривает пенсионную реформу и создание Антикоррупционного суда, - Данилюк
07:48 14.03.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк заявляет, что меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом предусматривает пенсионную реформу и создание Антикоррупционного суда.
Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передают Українські Новини.
"В меморандуме, который будет обнародован, предусмотрены реформы, которые еще ранее предусматривались. К примеру, это создание справедливой пенсионной системы. Ничего нового здесь нет. Мы еще год назад говорили, что это будет главным нашим приоритетом", - сказал Данилюк.
При этом министр добавил, что дефицит Пенсионного фонда на текущий момент составляет порядка 140 млрд гривен.
"Это бешеные деньги. И этот дефицит будет расти, если ничего не делать", - добавил Данилюк.
При этом он подчеркнул, что антикоррупционная политика является не менее важным моментом сотрудничества с МВФ.
"Предусматривается усиление полномочий НАБУ, предусматривается создание Антикоррупционного суда до конца текущего года", - сказал Данилюк.
Кроме того, вопрос приватизации госпредприятий также прописан в меморандуме сотрудничества с МВФ.
Министр напомнил, что МВФ вынес на утверждение меморандум сотрудничества с Украиной на заседание совета директоров 20 марта.
Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.
Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила 13 марта 2015 года, второй на 1,7 млрд долларов - 4 августа 2015 года.
В сентябре 2016 году МВФ одобрил предоставление Украине 3-го транша на 1 млрд долларов.
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|Меморандум сотрудничества с МВФ предусматривает запуск земельной реформы в 2017, - Данилюк
"Официальный документ (меморандум) будет обнародован только после заседания совета директоров... Что планируется делать с земельной реформой. Действительно, мы планируем, как это было предусмотрено в предыдущих меморандумах, запустить земельную реформу в этом году", - сказал Данилюк
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