Министр финансов Александр Данилюк заявляет, что меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом предусматривает пенсионную реформу и создание Антикоррупционного суда.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передают Українські Новини.

"В меморандуме, который будет обнародован, предусмотрены реформы, которые еще ранее предусматривались. К примеру, это создание справедливой пенсионной системы. Ничего нового здесь нет. Мы еще год назад говорили, что это будет главным нашим приоритетом", - сказал Данилюк.

При этом министр добавил, что дефицит Пенсионного фонда на текущий момент составляет порядка 140 млрд гривен.

"Это бешеные деньги. И этот дефицит будет расти, если ничего не делать", - добавил Данилюк.

При этом он подчеркнул, что антикоррупционная политика является не менее важным моментом сотрудничества с МВФ.

"Предусматривается усиление полномочий НАБУ, предусматривается создание Антикоррупционного суда до конца текущего года", - сказал Данилюк.

Кроме того, вопрос приватизации госпредприятий также прописан в меморандуме сотрудничества с МВФ.

Министр напомнил, что МВФ вынес на утверждение меморандум сотрудничества с Украиной на заседание совета директоров 20 марта.

Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.

Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила 13 марта 2015 года, второй на 1,7 млрд долларов - 4 августа 2015 года.

В сентябре 2016 году МВФ одобрил предоставление Украине 3-го транша на 1 млрд долларов.