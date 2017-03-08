Министр юстиции Павел Петренко уверен, что решение Международного суда ООН будет в пользу Украины.

"Мы докажем, что именно Кремль финансирует террористов, которые уже более двух лет грабят и уничтожают Донбасс. Также мы докажем, что Путин пытается уничтожить идентичность украинского Крыма, запугать и подчинить крымских татар", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

При этом министр отметил, что это не последний шаг Украины и следующим будет Международный уголовный суд (МУС)

"Агрессия и военные преступления не имеют срока давности в международном праве, рано или поздно они будут отвечать за отобранные жизни тысяч украинцев", - заявил П.Петренко.

Министр напомнил, что в настоящее время в Гааге идет процесс, "где представители России откровенно лгут о том, что тяжелое вооружение сепаратисты нашли в шахтах, а также используются фейковые доказательства, чтобы переложить ответственность за конфликт на Донбассе на Украину. "Уверен, то суд ООН даст надлежащую оценку этой "кисельовщине", - написал он.

Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины пройдут 6-9 марта 2017 года.

