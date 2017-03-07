В Национальном антикоррупционном бюро Украины заверили, что действовали в рамках закона, вручая отстраненному от должности на время следствия главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления.

"На момент вручения сообщения о подозрении глава ГФС находился в сознании и не нуждался в неотложной медицинской помощи, что было позже подтверждено официальными выводами комиссии врачей. Никаких документов, которые бы свидетельствовали об обратном, сторона защита не предоставила. К тому же, поскольку вручение сообщения о подозрении является процессуальным, а не следственным действием, на него не распространяется норма о запрете совершения в промежуток с 22:00 до 6:00", - сообщается на странице НАБУ в соцсети Facebook в понедельник.

В Бюро, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса, также отметили, что письменное сообщение о подозрении должно быть вручено лицу в день его составления следователем или прокурором, и невручение Р.Насирову этого документа 2 марта противоречило бы требованиям процессуального законодательства.

В НАБУ напомнили, что любое ограничение свободы подозреваемого было возможно лишь после составления протокола о его задержании, что в случае с главой ГФС было сделано в 23:50 2 марта.

"Таким образом, детективы Бюро и прокуроры САП действовали в четком соответствии с нормами УПК Украины. При таких обстоятельствах любые попытки поставить под сомнение законность сообщения о подозрении голове ГФС в вечернее время 2 марта в НАБУ рассматриваются как манипулятивные и свидетельствующие или о недостаточной правовой осведомленности комментаторов, или об их сознательном намерении ввести общество в заблуждение", - резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, детективы НАБУ 2 марта вечером объявили Р.Насирову о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса и осуществили его задержание в больнице "Феофания". 3 марта Кабинет министров отстранил Р.Насирова от должности главы ГФС.

В воскресенье Соломенский суд на не смог избрать Р.Насирову меру пресечения. В понедельник суд отклонил ходатайство адвокатов об отводе судьи Соломенского районного суда г.Киева Александра Бобровника, который, в свою очередь, продолжил заседание по избранию меры пресечения главе ГФС.

В полночь истек срок содержания Р.Насирова под стражей, однако он не покидал здания суда, которое заблокировали активисты АвтоМайдана.