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Центр противодействия коррупции подал в суд на СБУ из-за засекречивания деклараций должностных лиц
13:57 06.03.2017 |
Центр противодействия коррупции подал в суд иск в связи с засекречиванием Службой безопасности Украины (СБУ) деклараций о доходах своих должностных лиц, сообщает сайт этой общественной организации.
"Антикоррупционная организация Центр противодействия коррупции подала в суд на СБУ из-за засекречивания информации по декларациям сотрудников СБУ", - указано в сообщении.
Согласно информации, активисты считают незаконным признание руководством СБУ информации по декларациям государственной тайной, а также не подачу этих деклараций в Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК).
В организации отметили, что первое судебное заседание по этому делу запланировано 6 марта в Окружном админсуде Киева. Активисты попытаются в судебном порядке заставить СБУ рассекретить информацию по декларациям и ведомости об имуществе руководства и следователей, а также - признать незаконным создание Службой собственной системы обработки и хранения деклараций.
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