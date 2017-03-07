Центр противодействия коррупции подал в суд иск в связи с засекречиванием Службой безопасности Украины (СБУ) деклараций о доходах своих должностных лиц, сообщает сайт этой общественной организации.

"Антикоррупционная организация Центр противодействия коррупции подала в суд на СБУ из-за засекречивания информации по декларациям сотрудников СБУ", - указано в сообщении.

Согласно информации, активисты считают незаконным признание руководством СБУ информации по декларациям государственной тайной, а также не подачу этих деклараций в Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК).

В организации отметили, что первое судебное заседание по этому делу запланировано 6 марта в Окружном админсуде Киева. Активисты попытаются в судебном порядке заставить СБУ рассекретить информацию по декларациям и ведомости об имуществе руководства и следователей, а также - признать незаконным создание Службой собственной системы обработки и хранения деклараций.

