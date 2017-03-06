Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров прокомментировал состояние своего здоровья и обратился к НАБУ за разъяснениями происходящего, сообщило интернет-издание LB.ua.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и большой резонанс вокруг нее, я хочу начать лично комментировать происходящее. Во-первых, хочу заверить всех, что к сожалению, мое физическое состояние ухудшилось за последние дни. В этом нет ни единой доли симуляции, либо чего-либо подобного. Во-вторых, касательно дела, которое будет рассматриваться, я больше всех других заинтересован, чтобы оно было рассмотрено по сути и чтобы правота была бы доказана", - заявил Р.Насиров в интервью с шеф-редактором LB.ua Соней Кошкиной в ночь с воскресенья на понедельник.





Ссылаясь на диагноз лечащих докторов, Р.Насиров сказал, что у него был большой гипертонический криз и, возможно, прединфарктное состояние. Также он отметил, что за последние два дня не было возможности проводить какие-либо медицинские процедуры.

"Больше всего я бы хотел, чтобы Антикоррупционное бюро или Антикоррупционная прокуратура доставила меня обратно, в стационар больницы, откуда они меня забрали... Я хочу, чтобы доктора сделали все необходимое, привели меня в чувство, поставили на ноги для завтрашнего заседания", заявил Р.Насиров.

Вместе с тем он повторно обратился к руководству НАБУ и САП с просьбой провести встречу для совместного планирования дальнейших действий, а также разобраться в происходящем, в частности - в поведении детективов Антикоррупционного бюро.

"Постараюсь и буду продолжать от сегодняшнего дня лично информировать по ходу продвижения этого дела, для того, чтобы у общественности, у правоохранительных структур была бы полная объективная информация", пообещал Р.Насиров.

Кроме интервью С.Кошкиной, по словам адвоката Александра Лисака, его подзащитный в течении 30 минут в ночь с воскресенья на понедельник общался с нардепом Сергеем Лещенко относительно возможности интервью нескольким телеканалам.

"Больше никаких заявлений Р.Насиров не делал. Готовится к процессу", отметил защитник.