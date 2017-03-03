Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, и сейчас он официально находится в статусе задержанного, разъяснили в НАБУ.

"После решения вопроса о доступе к палате, в которой находился председатель ГФС, детективы НАБУ сообщили ему о подозрении, что зафиксировано на видео, как того требует процессуальное законодательство. Подозреваемого не перевели в учреждение временного содержания в связи с информацией о якобы резком ухудшении состояния здоровья. Однако, в соответствии с процессуальным законодательством, он считается официально задержанным. У его палаты дежурят работники НАБУ", - сообщила пресс-служба НАБУ в пятницу днем.

Кроме этого, в Бюро сообщили, что в 5:00 3 марта завершились обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Следственные действия проходили в рамках расследования фактов хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ОАО "Укргазвыдобування".

В НАБУ также отметили, что сейчас решается вопрос об избрании Р.Насирову меры пресечения.

