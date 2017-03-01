Юрий Иванющенко

Верховный суд Украины заявляет, что не закрывал уголовные производства в отношении экс-нардепа от Партии регионов, бизнесмена Юрия Иванющенко, а по сути не пересматривали решения судов предыдущих инстанций.

В обнародованном в среду днем заявлении пресс-службы Верховного суда Украины напоминается, что на рассмотрении Судебной палаты по уголовным делам Верховного суда находилось заявление заместителя генерального прокурора Украины о пересмотре Судом решения Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 26 января 2017 года и постановления судьи Апелляционного суда. Киева от 30 июня 2016г по Ю.Иванющенко.

"16 февраля 2017г коллегия судей Судебной палаты по уголовным делам ВСУ, заслушав судью-докладчика, изучив заявление и приобщенные к нему копии судебных решений, пришла к выводу об отсутствии оснований для пересмотра обжалуемого судебного решения Верховным судом Украины в связи с необоснованностью, поскольку сравниваемые и обжалуемое заместителем генерального прокурора Украины решения не содержат различных правовых выводов суда кассационной инстанции, в основе которых находится неодинаковое применение норм права", - пояснили в Верховном суде.

При этом, отмечают в суде, в соответствии с главой 33 УПК Украины вопрос о допуске дела к производству решается в отсутствии участников уголовного производства, каким является и прокурор.

"Также обращаем внимание на то, что в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по Иванющенко Ю.В. последнему 29 декабря 2014г было предъявлено уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений. Из материалов дела, предоставленных органами досудебного расследования, следственный судья установил бездеятельность органов досудебного расследования и прокурора в течение длительного времени о проведении следственных действий и постановления процессуальных документов, признав это нарушением прав подозреваемого, который ограничен в передвижении, в отношении движимого и недвижимого имущества которого принято решение о наложение ареста", - добавили в Верховном суде.

"Таким образом, Верховный суд Украины решение о Иванющенко Ю.В. по сути не пересматривал и, соответственно, не принимал решения о закрытии уголовного производства в отношении него, а потому распространенная по этому вопросу информация не соответствует действительности", - подытожили в суде.

Как сообщалось, 28 февраля 2017г генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Верховный суд Украины закрыл все уголовные производства в отношении Ю.Иванющенко. "Сегодня узнал, что Верховный суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

Генпрокурор отметил, что это сделано "именно перед продлением санкций ЕС к арестованным активам Януковича и компании". "У меня много эмоций и не меньше аргументов против этого решения. Но единственный выход - как можно быстрее изменить состав ВСУ", - добавил Ю.Луценко.

Генпрокуратура Украины расследует уголовное производство в отношении Ю.Иванющенко, в рамках которого он уведомлен о подозрении в организации растраты чужого имущества и незаконном обогащении в особо крупных размерах, по ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

