Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявляет, что принятый Кабинетом министров Украины порядок ввоза и вывоза товаров из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) даст основания для привлечения к ответственности за его нарушение.

"Идеология сейчас такая, что есть постановление Кабмина, а если такого постановления нет, то любое перемещение незаконное не будет наказываться в соответствии с ответственностью, которая предусмотрена действующим законом. Это означает, что сейчас будет даже формальная причина для того, чтобы привлекать к ответственности лиц, которые незаконно пересекают линию противостояния и перемещают соответствующие группы товаров", - сказал В.Черныш журналистам после заседания Кабинета министров в среду.

По его словам, государство, рассмотрев порядок, показало свою способность решать сложившуюся проблему. "Сегодня будут даны соответствующие указания всем подразделениям, которые задействованы в этом", - сказал министр.

Он уточнил, что речь идет и о полиции. "Применение профессиональных средств, которые есть у этих органов государственной власти, чтобы эту ситуацию решить, но за тем, как это делается, методы и так далее, лучше обратится к представителям правоохранительных органов", - добавил В.Черныш.

