Финансовые новости
- |
- 01.03.17
- |
- 21:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Луценко: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-министра Клименко
10:05 01.03.2017 |
Судья Голосеевского районного суда Киева предоставила разрешение на проведение специального досудебного расследования относительно экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.
"После 17 часов "процессуальных" боев и игр адвокатов в прятки от суда, только что судья Голосеевского суда Мирошниченко, рассмотрев более 30 ходатайств защиты, предоставила разрешение на проведение специального досудебного расследования (проще - заочного расследования) относительно Клименко А.В.", - написал генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук в среду утром.
Генпрокурор напомнил, что А.Клименко подозревается в том, что период с апреля 2012 года по сентябрь 2013 года, занимая должность министра доходов и сборов, "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф., преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ упростил процедуру проведения валютных операций для клиентов банков
Национальный банк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке.
|Захарченко планирует передать "национализированные предприятия" Донбасса Курченко: СБУ опубликовала запись разговора
|МЭРТ оценивает рост ВВП в январе на уровне 5,1%
С одной стороны существенное влияние на рост индекса оказала низкая база производственной деятельности в 2016 году, обусловленная транзитными ограничениями в начале прошлого года со стороны РФ. С другой - поддержку индикатору оказал стремительный рост цен на мировых товарных рынках и активизация инвестиционного спроса.
|Как Захарченко доказал полезность Семенченко делу "Новороссии"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Захарченко планирует передать "национализированные предприятия" Донбасса Курченко: СБУ опубликовала запись разговора
|В Верховном суде заявляют, что не закрывали дела против Иванющенко, а просто не пересматривали решения судов предыдущих инстанций
|Как Захарченко доказал полезность Семенченко делу "Новороссии"
|Принятый Кабмином порядок ввоза и вывоза товаров из зоны АТО даст основания для привлечения к ответственности за его нарушение - Черныш
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявляет, что принятый Кабинетом министров Украины порядок ввоза и вывоза товаров из зоны проведения антитеррористической операции даст основания для привлечения к ответственности за его нарушение.
|Гройсман вновь предлагает всему составу руководства ФГИ подать в отставку
|Судья Чаус сам сдался молдавским правоохранителям, - антикоррупционный прокурор Молдовы
Это интересно
|Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
|Новый Volvo XC60 научится уворачиваться от препятствий
Новая система безопасности вмешается в управление автомобилем только в том случае, когда автоматическое экстренное торможение не позволит избежать столкновения. Функция работает на скорости от 50 до 100 километров в час, позволяя избежать столкновения не только с машинами, но и пешеходами и крупными животными.
|Новая версия шлема Samsung Gear VR будет поставляться с портативным контроллером
Беспроводный контроллер оснащён сенсорной панелью, стилизованным спусковым крючком и кнопками «Домой», «Назад», а также «качелькой». Сенсорная панель обеспечивает более быстрое взаимодействие с виртуальной средой, с возможностью выбора точки, перетаскивания, наклона и стрельбы, в то время как «курок» улучшает игровой опыт.
|Uber обвинили в краже у Google технологий беспилотного автомобиля
|Определены требования к первым мобильным сетям пятого поколения
|BlackBerry Mercury представлен официально под именем KEYone
|Alcatel A5 LED — первый в мире смартфон с интерактивной LED-крышкой
Задняя панель этого устройства покрыта многочисленными светодиодами, которые загораются определённым образом при входящих вызовах и сообщениях, во время воспроизведения музыки, видеороликов и съёмки селфи или просто в процессе использования телефона (можно настраивать световые темы).