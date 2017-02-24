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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Донецкие диалоги. "Захарченко теперь даже сепары откровенно поносят"

09:53 24.02.2017 |

Политика

 

После того, как Владимир Путин подписал указ о якобы "признании" Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" журналистам "ДС" удалось пообщаться с одним из нынешних жителей Донецка на условиях анонимности. Беседа с жителем "молодой республики" касалась, разумеется, не только вопроса путинского признания, но и большинства тем актуальных для сегодняшнего Донецка.

- Что там у вас новенького после "признания документов ДНР"?

- Ночь после "признания" паспортов была на удивление тихая и даже погода в воскресенье наладилась. С утра ходили с супругой на рынок - не могу сказать, что эту новость обсуждают на каждом шагу. По телевизору, конечно, теперь каждый местный политолог и телеведущий будет рассыпаться в благодарностях перед великим Пу. Делают акцент, что теперь будет проще ездить в Россию, работать, учиться. Но насколько я понимаю, 90 дней никто не отменял, документы для трудоустройства нерезидентов - тоже.

- Ты подразумеваешь 90 дней пребывания на территории РФ иностранных граждан?

- Да. Точно также можно ехать туда и с украинским паспортом, пока вообще не понятно, будет ли давать бумажка от "ДНР" какие-то преимущества. Не раз слышал мнение от рьяных сепаров, дескать, надо, чтоб Россия для хохлов визы ввела, но это еще до указа было.

Тут другое интересно: все эти ватники так благоговеют перед Россией, так рвутся работать и учиться в России. Почему было не уехать туда работать и учиться еще до всей этой "русской весны"? Уезжали бы себе еще в 13-м. Просто смешно слышать, что кто-то ущемлял их права говорить на русском. На кой было это все устраивать? Чтоб теперь тут не было работы и молодежь только и думала, куда б отсюда уехать?

- Ты говорил уже, что молодежь разъехалась.

- Мне кажется, две трети молодежи отсюда уехало, из тех, кому 20-30, это примерно, по ощущениям, точных цифр все равно тут никто не даст. А разъехавшаяся молодежь уже не возвращается. Это мы еще за что-то тут держимся, у каждого свои причины. А сколько раньше было студентов со всей области в Донецке. Вот у знакомых из Мариуполя дочка планировала поступать в Донецке, а поступила в Харьков, как раз в 14-м.

- Эти все пустые разговоры, мол, Россия нарушила Минск и Минск теперь не работает... А что он разве раньше работал? Разве раньше кто-то его выполнял? Кто-то хотя бы отвел вооружение? Тут давно уже никто всерьез не воспринимает этот Минск. Даже шутки уже такие в ходу: что снова бахает? - нет, это не бахи, это звуки отвода орудий.

В Донецке только дикторы по телику так преподносят, что ДНР Минск выполняет, а Украина постоянно его нарушает и нас обстреливает. А в реальности большинство прекрасно понимает, что его, это Минск, не выполняет никто. Что это тупиковая ситуация. Но тут считают, что Минск самой Украине не выгоден, что он скорее в пользу "республик".
Ну и так между прочим еще о Минске. Кто подписывал Минск от Украины? В Украине многие доверяют этому человеку? Это ж тоже все влияет на само восприятие Минска у людей. Донецкие ватники, например, сегодня Яныка называют предателем, его рейтинг в Донецке ниже поребрика. Хотя "антимайдан" начинался как раз с защиты нашего "легитимного". И многие сепары сегодня совершенно открыто требуют от Захара плевать на Минск и дать приказ наступать. Недавно Захар в который уж раз пообещал (за что, кстати, слывет среди сепаров балаболом) "освободить" всю Донецкую область. А Песков его осадил, дескать, парень горячится. Ну он там, это все деликатно сказал, дипломатично, но всем же ясно, что Захара за поводок потянули, как шавку, которая слишком много лает не по делу.

- Понятно. Ну, теперь то вата довольна указом?

- В сетях вата визжит, конечно. Дескать, давно уже надо было, и "ложили" мы на санкции запада. На улицах тихо. Очереди за паспортами не стоят.

- А Захарченко говорит, что очереди выстроились - аж бланков не хватает.

- Его дело говорить. Много среди сепаров и скептиков, это ведь никакое на самом деле не признание "республик". Если б хотел Путин - был бы уже давно указ о признании независимости - об этом уже давно говорят. О вхождении в состав России притихли, мечтают хотя бы об официальном признании. Смешно и грустно, что статус Абхазии стал для многих местных пределом мечтаний. И вот эта самая непризнанность, неопределенность статуса и будущего больше всего удручает. И вату удручает и всех остальных. Каждого, кто хоть как-то привык планировать жизнь. У людей масса проблем теперь с оформлением разных документов, стоят очередями на блокпостах. Кому это может понравиться? Жить в постоянной неопределенности - это ж ненормально. Один мой знакомый - хотя он изначально был против сепаров и референдумов - он говорит теперь: "Да пусть бы уже лучше в рашку, чем не пришей кобыле хвост, просто, чтоб уже чем-то закончилось".

- Как ты считаешь, многие сейчас стали так думать?

- Не знаю, в процентах не скажу. Я вообще не особо доверяю статистике. Когда, к примеру, в заголовках украинского издания говорят о двух погибших за сутки бойцах ВСУ, тут сообщают, что за те же сутки убили 12 карателей. По этому поводу в Донецке уже не раз слышал, мол, "надо брать среднюю цифру - это и будет правда". А средняя - это 6 или даже 7 выходит. То есть выходит, что украинская сторона втрое занижает потери? Так же и с потерями ополченцев - все зеркально. Наверняка занижают и те, и те. Так вот, статистику по мнениям я не скажу, но теперь стали чаще поговаривать: "нам уже все равно, какие флаги, лишь бы жить было нормально". Это говорить никто не боится. Хотя можно нарваться и на идейного идиота, который хочет сражаться только до победы, до парада во Львове.

- Хорошо, а можешь примерно оценить, какой процент сепаратистов воспринял указ Путина с энтузиазмом и сколько скептиков?

- Если уж ты хочешь цифры, я бы сказал, примерно 3 к 1. То бишь скептиков примерно четверть. Тут сама постановка не очень корректна. Это ведь тоже очень разношерстная публика. Кто-то из них и сейчас себя нормально чувствует, даже без признания "республик". Ведет какой-то серый бизнес и в ус не дует. Для кого-то признание хотя бы Россией - верх мечтаний. А третьи - меньше чем на Новороссию как говорится "от Харькова до Одессы" не согласны. Таких сейчас, может, и стало меньше, но не на много. А из людей постарше есть такие, кто вообще не вникает, для них "Путин признал - Путин молодец" - и все тут.

- То есть тема "Новоросиии" для многих еще актуальна?

- Несомненно. У нас вот даже телеканал есть "Новороссия". Но я бы не сказал, что там проталкивают эту идею. Просто обычный сепаратистский канал. Контент примерно такой же, как, например, на "Первом республиканском". Это мы с тобой можешь считать, что эту тему давно закрыли. Я даже слышал такое мнение, что проекта и не было изначально, мол идею "Новороссии" технологи использовали в 14-м, чтоб побольше людей поднять против Киева. В этом, что-то есть кстати. Но многие из идейных русскомировцев так не считают, они ведь живут своими представлениями, а не нашими. И наверняка полагают, что им доступна какая-то информация, которую другие пока не знают. Эта тема жива в головах многих тысяч. А значит если вкинуть в нее новые посылы, как-то переформатировать, то она может снова возникнуть. Думаешь мало ваты в том же Запорожье? В дыру, как у нас, они, конечно, не хотят, уже увидели - пусть и со стороны. А вот в Новороссию может и хотели бы.

- Ты говоришь именно о Запорожье, не об Одесе, не о Харькове.

- Я говорю именно о Запорожье только потому, что там больше знакомых, кого я знаю лично. К примеру, одна знакомая в 14-м, когда все начиналось, очень переживала за нас. Очень хотела, чтоб мы после референдума в Россию вошли. Знаю и других людей, одну пару из Донецка, в 13-м были настроены против майдана, против Украины, за русский мир, а в 14-м уехали в Запорожье, а не в Краснодар, не в Москву. Просто работу ему в Запорожье предложили, вот поэтому. Так и остались там, в "республику" не хотят возвращаться.

- Ясно. Ну а выход "указа" во время Мюнхенской конференции и в день митинга в Донецке - это совпадение или закономерность?

- Думаю, закономерность. Это ж известный многоходовочник - у него совпадений не бывает. Тут же еще и в Севастополе митинг устроили - с обращением народа к Путину о признании "республик". Тоже как раз в ту субботу. Конечно, все не случайно. Вова ж все для народа делает, войска то он тоже по просьбам трудящихся вводил. На митинг у нас опять людей сгоняли, как обычно. Про конференцию ничего не скажу, но судя по всему - и это, наверное, не случайно.

- Все-таки есть подтверждения, что сгоняют на митинги или на те же похороны Гиви?

- А что тут подтверждать, если все это знают. Даже дворники об этом говорят. Уверен, что сгоняют всех бюджетников. В официальных отчетах они показывают и пишут: "Мы в очередной раз пришли сказать о том, что народ Донбасса выступил за то-то...". А сам народ комментирует: "как же вы за..ли людей в морозы на улицы выгонять".

- Ну как на твой взгляд, будет после признания паспортов Россией признаны сами "республики"? Какое ощущение изнутри, так сказать?

- Вот смотри, как у нас это пишут: "Если Родина-мать нас поддерживает, значит наша борьба справедлива, значит, наши надежды оправданны". Это из речи Захара. Плотва еще круче сказал, мол, указ президента РФ стал "очередным доказательством, что республика состоялась как государство". Уверен я только в одном: кроме России все равно никто не признает. Ну разве что Южная Осетия с каким-нибудь тихоокеанским островом. Тут другое, думаю, важно. В последнее время среди ваты начали резко падать рейтинги "предводителей". Особенно рейтинг Захара. Его уже сами сепары откровенно поносят. А после их последнего общего выступления с Плотвой, мол, накормим гуманитаркой весь Донбасс, так вообще называют клоунами. И второе: среди местной ваты стало ухудшаться отношение к самой России и к "венценосному" в частности. Про слив стали говорить все чаще. Они же в Кремле все это тоже видят и понимают. И теперь вот Вова такую штуку состряпал. Причем именно личным указом, с барского плеча. Правда на нижеплинтусный рейтинг Захара это уже вряд ли повлияет.

- Но там же, в указе, даже нет упоминания ДНР и ЛНР, речь об областях Украины.

- Я не думаю, что многие внимательно читали и тем более смогли анализировать. Большинство дончан уже давно поняли, что не нужны мы России. Меня другое настораживает в этом указе - про лиц "без гражданства" там сказано. Кто это такие? Не удивлюсь, если всяких орков и неблагополучных из рашки еще больше сюда наедет.

- А солдат не стало больше в городе? Ведь есть среди прочих и версия, что теперь "Россия официально введет войска".

- Нет, не стало, ни больше, ни меньше. Их и так много, не сказал бы, что стало больше. Но это не показатель: сегодня их больше не стало, а уже завтра могут идти колоннами. Но лично я думаю, этого не будет. Тут они и так все контролируют, а лезть дальше вряд ли будут. Так зачем тогда это обострение?

- Так в чем же может быть скрытый смысл путинского указа?

- Да черт его знает, может ему просто нравится играть в царя всемогущего, типа: какой захочу указ - такой и подпишу. Российской ватной аудитории этот шаг точно по вкусу. Не удивлюсь, если в этом и есть главный смысл указа. Освежить свой собственный рейтинг.

- То есть, в сущности ничего особенно после всех последних событий: авдеевского обострения, митингов, смерти Гиви, указа Путина - ничего по большому счету не изменилось?

- По моим ощущениям - ничего. А в целом общий фон настроения тут у большинства пасмурный. Мне кажется, у многих просто наступила апатия. Это даже независимо от взглядов. Просто все время что-то происходит, как бы много событий, заявлений, комментариев. Ты сначала думаешь, что вот что-то сдвинется, а потом все остается по-прежнему. От этого притупляются все эмоции. Правда, чувствуем себя разменной монетой, которая быть может вообще уже ни тем, ни тем не нужна. Провели линию разграничения - и как отрезали.

- Да, как раз два года Минску-2 и линии разграничения.

- И по поводу экологии тоже есть серьезные опасения. Ты ж понимаешь, закрытие любой шахты должно идти по технологии. Вначале много говорили про экологию, а сейчас если и шарахнуло что-то на том же химзаводе - то все молчат. Если будет экологическая катастрофа, то для дончан уже будет не особо важно, кто виноват: те или те.
Кстати, вот еще... Уже даже нет той ненависти к ватникам, какая была в начале всех этих событий. Мы словно все заложники на тонущем корабле. В общем, ничего не меняется, но все равно за новостями слежу. Супруга - реже. Если на экране показывают Вову, она выходит и говорит: "Пусть лучше Вовочка не делает мне нервы"

- Ну, и какой-то свой прогноз?

- Все это, думаю, закончится не скоро. И война еще долго будет.

- Не радужно. Чем аргументируешь?

- Слишком много еще идиотов - вот это главный аргумент. Понимаешь, когда в городе повсюду вояки всех мастей и полиция всех мастей, то не веришь, что это может само собой рассосаться и быстро закончиться. А представить на секундочку вариант, что ВСУ будут город брать штурмом, потери будут сотнями в день: и среди военных, и среди горожан. Кстати, время от времени эту страшилку раньше подкидывали местные СМИ. Тут военных много, куда ни пойди. В последнее время форма у большинства стала единообразная, но все равно можно всяких экземпляров в городе встретить, с каким хочешь нашивками и какими хочешь медальками. А неместных вояк дончане давно уже научились отличать. Помимо бурятских лиц и русского говора, много еще примет есть.

- Ну, об этом мы еще как-нибудь побеседуем.

- Конечно, и об этом тоже.
 

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14:56 По­че­му Зме­и­но­му не гро­зит за­хват

14:40 Бои под Ав­де­ев­кой. Где ВСУ мо­гут от­бро­сить тер­ро­ри­стов от ДФС

14:23 Да­же ес­ли ру­ко­во­ди­те­ли ОРДЛО "национализируют" пред­при­я­тия, за­бло­ки­ро­ван­ные Се­мен­чен­ко, на­ла­дить сбыт их про­дук­ции они не смо­гут

10:07 По­сле мно­го­днев­но­го за­ти­шья в зоне про­ве­де­ния АТО сно­ва ста­ло жар­ко, при­чем, по­чти по всей ли­нии раз­гра­ни­че­ния

09:53 До­нец­кие диа­ло­ги. "За­хар­чен­ко те­перь да­же се­па­ры от­кро­вен­но поносят"

23.02 По­че­му про­власт­ный ауди­тор НАБУ луч­ше оп­по­зи­ци­он­но­го

23.02 Ниж­няя па­ла­та пар­ла­мен­та Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ла ас­со­ци­а­цию Укра­и­ны с ЕС

23.02 Отец по­гиб­ше­го 2 мая одес­си­та пы­тал­ся по­хи­тить нар­де­па Гон­ча­рен­ко, но ре­а­ли­зо­вать за­ду­ман­ное ему по­ме­ша­ли пра­во­охра­ни­те­ли

23.02 Пет­рен­ко: При на­ли­чии по­ли­ти­че­ской во­ли мож­но опе­ра­тив­но внед­рить но­вую струк­ту­ру ра­бо­ты НАПК

23.02 Южа­ни­на опро­верг­ла ин­фор­ма­цию о на­ме­ре­нии ини­ци­и­ро­вать от­став­ку гла­вы Мин­фи­на Да­ни­лю­ка

23.02 По­пулизм по-но­во­му. Ти­мо­шен­ко рас­про­бо­ва­ла вкус "тор­гов­ли на крови"

23.02 Свет­ло­дар­ская ду­га. По­че­му бо­е­ви­ки ак­ти­ви­зи­ро­ва­ли об­стре­лы ВСУ

23.02 Ра­да при­ня­ла в пер­вом чте­нии за­ко­но­про­ект об из­ме­не­ни­ях в УПК ка­са­тель­но за­оч­но­го осуж­де­ния

23.02 Суд аре­сто­вал за­бло­ки­ро­ван­ный ак­ти­ви­ста­ми ло­ко­мо­тив и 57 пу­стых ва­го­нов на ж/д пе­ре­гоне "Свет­ла­но­во - Шипилово" в Лу­ган­ской об­ла­сти

22.02 Ини­ци­и­ро­ван­ная рос­сий­ской сто­ро­ной ви­део­кон­фе­рен­ция ТКГ не со­сто­я­лась, по­сколь­ку са­ми рос­си­яне не вы­шли на связь - Оли­фер

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15:22 На раз­гон до 100 км/ч элек­три­че­ско­му су­пер­ка­ру Elextra по­тре­бу­ет­ся ме­нее 2,3 се­кун­ды

23.02 CrucialTec пред­ста­ви­ла тех­но­ло­гию рас­по­зна­ва­ния не­сколь­ких от­пе­чат­ков паль­цев на дис­плее смарт­фо­на

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

23.02 "Кадилаки" на­учат­ся за­по­ми­нать пред­по­чте­ния во­ди­те­лей

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

22.02 Це­на смарт­фо­на Honor 8 Lite с Kirin 655, Android 7 и 12МП ка­ме­рой на­чи­на­ет­ся с от­мет­ки $160

22.02 Uber на­чал ис­поль­зо­вать бес­пи­лот­ные так­си в двух го­ро­дах США

22.02 Вос­ста­нов­лен­ные Samsung Galaxy Note7 бу­дут осна­щать­ся ак­ку­му­ля­то­ра­ми мень­шей ем­ко­сти

22.02 Се­мей­ство Range Rover рас­ши­рит­ся до че­ты­рех мо­де­лей

21.02 Пред­став­лен смарт­фон Huawei Honor V9 с функ­ци­ей 3D-фо­то сто­и­мо­стью от $377

21.02 Но­вая вер­сия гар­ни­ту­ры Microsoft HoloLens не вый­дет рань­ше 2019 го­да

21.02 Aston Martin ни­ко­гда не от­ка­жет­ся от спорт­ка­ров с ме­ха­ни­че­ской ко­роб­кой пе­ре­дач

21.02 Экс­пер­ты ре­ко­мен­ду­ют при­кры­вать дис­плей смарт­фо­на при вво­де па­ро­лей

20.02 Пер­вые гон­ки са­мо­управ­ля­е­мых ав­то­мо­би­лей в Formula E за­кон­чи­лись ава­ри­ей

20.02 «Фор­ды» на­учат­ся за­ра­нее пре­ду­пре­ждать во­ди­те­лей о ямах

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23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

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