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Петренко: При наличии политической воли можно оперативно внедрить новую структуру работы НАПК
16:53 23.02.2017 |
При наличии политической воли Верховная Рада Украины может оперативно внести изменения в институциональную работу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), считает министр юстиции Украины Павел Петренко.
"Думаю, что при политической воле парламента это (изменение работы НАПК - ИФ) можно сделать, приняв соответствующие изменения в закон и оперативно введя новую структуру работы НАПК",- сказал министр журналистам в Киеве в четверг.
П.Петренко сообщил, что самое главное для НАПК - это пройти второй этап декларирования, и потом необходимо поставить вопрос институционального изменения НАПК, исправления ошибок, которые были допущены при создании Агентства как коллегиального органа.
Министр убежден, что коллегиальный орган институционально неэффективен - "это коллегиальная безответственность".
"Эту ошибку надо будет исправлять",- сказал глава Минюста.
"Оценку (работе НАПК - ИФ.) дают миллионы украинцев, которые ожидали от этого государственного органа, который использует сотни миллионов средств плательщиков налогов реальной эффективной работы в борьбе с коррупцией, а не вечных проблем и жалоб, что у них что-то не получается",- считает министр.
П.Петренко подчеркнул, что фактически работа НАПК за последний год не является эффективной. "Мы видим, что они не в состоянии разработать нормативную базу, начать своевременную проверку деклараций. Сейчас есть очень много вопросов к самой системе электронного декларирования в той части, что НАПК не доработало два дополнительных модуля по поиску информации с электронной системы декларирования",- посетовал министр.
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