Попаснянский районный суд Луганской области наложил арест на тепловоз и 57 пустых вагонов, движение которых с 25 января было заблокировано активистами на 41-м км перегона станций "Светланово - Шипилово" на территории Попаснянского района Луганской области.

Об этом говорится в определении суда от 16 февраля, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, передают Українські Новини.

Арест был наложен на ж/д состав по ходатайству следователей Национальной полиции в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве по факту блокирования транспортных коммуникаций (ст. 279 Уголовного кодекса).

Производство было открыто 26 января на следующий день после блокирования ж/д сообщения.

Как сообщали Українські Новини, 25 января на 41-м км перегона станций "Светланово - Шипилово" на территории Попаснянского района Луганской области на железнодорожном пути около 50 человек в камуфлированной одежде, среди которых депутаты Верховной Рады Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух (все - "Объединение "Самопомощь"), Владимир Парасюк (внефракционный) начали блокирование передвижения железнодорожных составов.

Блокада передвижения товаров через линию разграничения в том числе направлена на прекращение покупки антрацитового угля на неконтролируемых территориях.

С 13 февраля поставки антрацита на украинские ТЭС были полностью остановлены, после чего Кабмин ввел чрезвычайное положение на рынке электроэнергии.

Президент Петр Порошенко считает, что Украина не должна на 100% отказываться от добываемого на неконтролируемой части Донецкой и Луганской областей антрацитового угля.