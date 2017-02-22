Свою поездку на Волынь экс-президент Грузии обставил в лучших традициях пиара: он вроде бы с большими трудностями пробирается на шахту в Нововолынске, директор предприятия усиливает охрану из-за "угрозы террористических актов", по городу раздают листовки, в которых указано ошибочное время встречи... Но бравый лидер "Движения новых сил" преодолевает все преграды и даже спускается в шахту. Об этом он сообщает: "Я решил сам спуститься в одну из шахт Волыни и проверить, существует ли альтернатива ахметовскому углю из Донбасса". То есть, человек, который позиционирует себя чуть ли не новым лидером нации, не отличает антрацит Донбасса от угля газовой группы, который добывается на Волыни. Избавиться от зависимости от антрацита из оккупированных территорий нужно, но это нельзя сделать так быстро. Так же Саакашвили, говоря о волынской альтернативе углю из Донбасса, занимается банальными манипуляциями. Если не сказать больше.

В контексте поездки бывшего председателя Одесской области всплыло имя некоего Максима Иванищева. Этот запорожский бизнесмен, коммерческий директор ООО "Укрсплавтрейд", начал зарабатывать себе имя в политике в родном Запорожье на противостоянии с экс-мэром Александром Сином. Даже называл его "чукчей". Скажем прямо - сомнительная заслуга, ведь Сина не бил только ленивый. На внеочередных выборах в ВР в качестве самовыдвиженца Иванищев баллотировался по округу №76 и занял почетное третье место с конца. Его поддержало 1157 избирателей. В 2015 Иванищев баллотировался в запорожский городской совет. Снова в качестве самовыдвиженца. И снова вожделенного мандата не получил. Теперь, похоже, свою энергию он решил приложить к политическому проекту Саакашвили.

После поездки на Волынь экс-губернатор Одесской области начал приписывать себе невероятные заслуги. Мол, министерство зашевелилось. "Руководитель объединения шахт Зорин сказал нашему Максиму Иванищеву, что министерство выделило спецодежду для шахтеров, а также пообещало деньги на модернизацию", - написал Саакашвили у себя на ФБ. Но дальше - больше. Сегодня бывший глава Грузии сообщил: "После нашей поездки на шахты представителю "Движения Новых Сил" Максиму Иванищеву премьер предложил стать министром энергетики. Вот так, сначала не замечают, потом начинают бороться, а потом пытаются договориться. Макс воспринял предложение очень серьезно и уже готовит программу для представления общественности. Кстати, чтобы Максиму было легче работать, у нас есть кандидатуры на пост министра внутренних дел и генпрокурора. А на другие должности предложим народу Украины кандидатуры чуть позже".

Конечно, кандидатов на должности можно найти быстро, только свистни. Когда послушаешь выступления некоторых политиков или экспертов, то у нас каждый второй готов стать премьером, а желающих на президентство вообще хоть пруд пруди. Но, похоже, Саакашвили полностью утратил чувство реальности, или просто у него затупилось чувство юмора. Если Иванищев уже даже программу пишет, то все проблемы отечественной энергетики как рукой снимет. Неужели Саакашвили считает, что Иванищева назначат министром? Или это у него такие шутки...

В политической карьере Саакашвили в Украине были подъемы. Но сейчас в ней спад, причем затяжной. И причина не во власти, которая якобы мешает ему кататься по регионам и рассказывать там абсолютно популистские вещи. Его главная беда, которая четко обозначилась еще в период руководства Одесской областью, абсолютное неумение подбирать эффективных политических партнеров. Вместо них он отдает предпочтение популистам и сомнительным персонажам. И после этого еще и обижается, когда его поездки называют "передвижным цирком".