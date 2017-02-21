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Радикальная партия решила исключить Артеменко из состава фракции и требует от него сдать мандат
20:06 20.02.2017 |
Фракция в Верховной Раде Украины Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить депутата Андрея Артеменко из состава фракции и будет требовать от него сдать мандат, сообщил народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Лозовой.
"Решение фракции Радикальной партии Ляшко - исключить Андрея Артеменко из состава фракции и требовать от него сдать мандат, полученный по списку РПЛ", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук по результатам заседания фракции в понедельник.
Вскоре лидер Радикальной партии Олег Ляшко также подтвердил такое решение фракции. "Только что состоялось заседание фракции Радикальной партии... в полном составе членов фракции и при участии нашего коллеги Андрея Артеменко, где мы обсудили ситуацию, которая возникла в связи с обнародованием так называемого "мирного плана Артеменко"... По результатам обсуждения ситуации на заседании фракции было принято решение об исключении Андрея Артеменко из состава фракции", - сообщил О.Ляшко журналистам после заседания фракции в понедельник в Киеве.
Он также проинформировал, что фракция обратилась к А.Артеменко, "поскольку он позиционирует себя как ответственный политики, с требованием сложить депутатский мандат, который он получил по списку Радикальной партии".
Ранее газета New York Times сообщила, что украинский депутат Андрей Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта.
В частности, план предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из Восточной Украины".
План А.Артеменко, по данным издания, был передан бывшему тогда помощником Д.Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который затем ушел в отставку, через личного адвоката американского президента Майкла Коэна, который, как обращает внимание газета, женат на украинке.
По заявлению А.Артеменко, его план поддержали советники российского президента, с которыми он контактировал.
Украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый в письменных ответах на запрос издания заявил, что такой план "является грубым нарушением Конституции" Украины.
В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции" "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявил, что деяние А.Артеменко должно быть квалифицировано как государственная измена.
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