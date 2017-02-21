Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на Донбассе, а также договорился об активизации работы в рамках целевых трастовых фондов НАТО в поддержку Украинского государства.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства в субботу, П.Порошенко проинформировал генсека НАТО о сложной ситуации с безопасностью на Донбассе и эскалации напряженности в районе Авдеевки.

Президент также выразил благодарность генсеку НАТО за четкую позицию по осуждению агрессивной политики России и ее действий на Донбассе и отметил важность сохранения трансатлантического единства в реагировании на продолжающуюся агрессию России.

Глава государства подчеркнул важность практической помощи, которую предоставляет НАТО Украине для укрепления обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса.

В свою очередь, Й.Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс остановил практическое сотрудничество с Россией, а также поддерживает санкции до полного выполнения Россией Минских договоренностей.

На встрече была достигнута договоренность активизировать дальнейшую работу в рамках целевых трастовых фондов НАТО в поддержку Украины.

П.Порошенко также пригласил делегации Североатлантического совета НАТО осуществить визит в Украину в 2017 году.

