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Топливно-энергетический комплекс
Обстрел Авдеевки. Зачем боевики ударили по жилым домам
13:38 17.02.2017 |
Так случилось, что неизбежное обострение под Авдеевкой, которое прогнозировал Depo.ua, вылилось во вчерашний обстрел жилых домов Авдеевки.
Трагедия произошла вчера вечером. Стреляли из крупнокалиберной артиллерии, из Макеевки. Параллельно с обстрелом шли бои в районе Ясиноватского блок-поста. Террористы вели огонь по позициям ВСУ из танка, гранатометов и стрелкового оружия. И сетовали, что якобы ВСУ стреляют по окраинам Донецка. О "бахах" также сообщали в соцсетях и дончане, но без особого энтузиазма.
Стоит также добавить, что сейчас в "ДНР" продолжаются военные учения, отрабатываются в частности наступательные действия. В Донецк прибывает живая сила, обустраиваются огневые точки, а также оборонительные сооружения.
Однако, логику в одиночном вчерашнем обстреле Авдеевки увидеть действительно трудно. Учитывая, что после этого обстрела не началось обострение с попытками наступления боевиков на отвоеванные ВСУ позиции "Алмаза", в дачах рядом с железной дорогой, или вблизи ДФС. Велись обычные позиционные бои. А утром, по сообщениям из Авдеевки, продолжается затишье.
Можно разве что отыскать определенный политический момент в данном обстреле. Например, на 53-й конференции по безопасности, которая стартовала 16-го февраля в Мюнхене, президент Украины Петр Порошенко должен встретиться с представителями американской делегации, в частности с вице-президентом Майком Пенсом, министрами обороны и внутренней безопасности Джеймсом Мэттисом и Джоном Келли, делегацией Конгресса США, которую возглавит сенатор Джон Маккейн.
Со стороны российских боевиков этот обстрел может быть обычной проверкой реакции международного сообщества. Если из Мюнхена поступит банальное "огорчение" и не более, то отвод вооружений до 20-го февраля, о котором договорилась Трехсторонняя группа, можно будет оставить очередной невыполненной договоренностью.
Украина же, наоборот, должна в очередной раз продемонстрировать американским партнерам последствия политики России и деятельности боевиков.
Стоит понимать, что фронт под Авдеевкой и Донецком очень нестабильный. И обострения на нем неизбежны из-за того, что ситуация здесь сложилась таким образом, что наступление необходимо как ВСУ так и боевикам. Впрочем, об этом мы уже подробно говорили ранее. Вполне возможно, что до конца февраля мы станем свидетелями активных боев за Ясиноватскую развязку. А сегодня ВСУ сдерживает исключительно ротация.
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|Обстрел Авдеевки. Зачем боевики ударили по жилым домам
Со стороны российских боевиков этот обстрел может быть обычной проверкой реакции международного сообщества. Если из Мюнхена поступит банальное "огорчение" и не более, то отвод вооружений до 20-го февраля, о котором договорилась Трехсторонняя группа, можно будет оставить очередной невыполненной договоренностью.
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