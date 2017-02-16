Общее развитие ситуации на Донбассе, которое в последний год характеризуется постоянным продвижением ЗСУ и гибелью медийных полевых командиров, привело руководство "недореспублик" в состояние дичайшей паники. Об этом свидетельствуют, например, последние шаги донецкого "команданте Захарченко".

Явно не ожидавший столь быстрого развития ситуации, после гибели Гиви-Толстых он впал в состояние, похожее на состояние смертельно больного человека, который всячески пытается обмануть свою болезнь. Иначе сложно назвать последнюю по времени его "гениальную" инициативу: в определенных кругах ходят слухи, что Захарченко дал отмашку на организацию на подконтрольной ему территории подразделений "Казачьей национальной гвардии". По его мнению, такая вот казачья вольница будет выступать неким противовесом "армейским корпусам" и станет гарантией его личной безопасности. Все почти как у римских императоров эпохи заката. Правда, не нужно забывать, что в конце концов в Риме преторианцы стали назначать императоров, а никак не наоборот.

Есть сведения, что в своем начинании Захарченко опирается на "ряженого казачка", который именует себя атаманом Всевеликого войска Донского, Николая Козицына. Именно он 1 февраля в "казачьей столице" Новочеркасске (РФ) объявил о начале мобилизации казаков-добровольцев "для помощи Донецкой и Луганской народным республикам".

В своем выступлении Козицын "призвал всех казаков Всевеликого войска Донского быть готовыми к тому, чтобы оказать помощь мирным жителям Донбасса". Кроме всего прочего, своим указом он обязал атаманов Донского региона "подготовить списки добровольцев, которые хотят отправиться в ДНР и ЛНР, чтобы сформировать новое подразделение". Уже 13 февраля местные жители сообщили, что через погранпункт "Изварино" на автобусах проследовали около 300 казаков. По всей видимости, их конечным пунктом назначения был Донецк.

То, что такие шаги отдают неадекватностью, свидетельствует недавняя история и судьба "донбасского казачества" в ходе этой войны. Напомним, что представители казачества наравне с пророссийскими активистами участвовали в захвате административных зданий и стратегических объектов в Крыму, Донецкой и Луганской областях весной 2014 г.

В начале противостояния летом 2014 г. казаческие банды, сформированные прежде всего на Луганщине из местных отбросов общества и россиян, приехавших из Ростовской области и Кубани, прославились не сколько своими военными подвигами, сколько убийствами мирных жителей (причем не только проукраински настроенных, но и просто состоятельных), отжимами всего и вся.

Большое всего печально прославился все тот же Козицын, который стоял у истоков сразу нескольких "батальонов", под охраной которых организовал свой выгодный бизнес - угон иномарок и перепродажу их в России.

Другим ярким примером русского казачества в Украине был "комендант Стаханова" Павел Дремов. До начала "русской весны" он был обыкновенным люмпеном. Политикой не интересовался вовсе. Но, взяв в руки автомат, Дремов быстро сообразил, что к чему: одел полутысячную банду в казацкие одежды и под красивые слова "о казачестве и воле" отжал все, что мог. Правда, после того как он попытался политически легализовать свою власть в том же Стаханове, судьба его была предопределена. 12 декабря 2015 г. на трассе Стаханов-Первомайск его машина была подорвана неизвестной диверсионной группой, "восходящая звезда казачества" погиб.

Вообще Дремов оказался "последним из могикан" - еще весной 2015 г. борьба с "дикими" казаками, не вошедшими в организуемые россиянами "армейские корпуса", перешла в русло вооруженного противостояния. Кое-где, где власть казачьих атаманов была очень сильна, россиянам пришлось применять даже войсковые спецподразделения и бронетехнику. "Украинскими диверсионными группами" были убиты "комендант Первомайска" Евгения Ищенко, более известный как Бэтмен, командир "бригады "Призрак" Алексей Мозговой и множество более мелких сошек.

Теперь вот в казацкой теме снова всплыл Захарченко, который во второй раз вступает в "ту же реку". Но это вряд ли спасет его как от своих российских кураторов, так и от нарастающего противодействия внутри собственных вооруженных формирований.

А для простого народа впереди очень непростые времена, которые могут оказаться гораздо хуже ситуации лета 2014 г., когда в некоторых районах Донецка, Макеевке казаки наводили свои порядки, убивая и насилуя. Теперь они чувствуют, что их время подходит к концу, и совсем не будут стесняться в методах и средствах для быстрого обогащения. Что ж - за что боролись...