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Топливно-энергетический комплекс
Трамп задался вопросом, был ли Барак Обама, при котором Россия оккупировала Крым, слишком мягок с Россией
15:19 15.02.2017 |
"Крым был захвачен Россией во время администрации Обамы. Занимал ли Обама слишком мягкую позицию в отношении России?" - написал Д.Трамп в среду в своем микроблоге в Твиттере.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Д.Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым".
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Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен внести в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности и привлечении к ответственности депутатов Верховной Рады Нестора Шуфрича (фракция "Оппозиционный блок"), Александра Супруненко и Вячеслава Константиновского (оба - внефракционные) за неуплату налогов.
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