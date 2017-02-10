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Украина и Турция намерены договориться о взаимном посещении по внутренним паспортам
13:30 10.02.2017 |
Украина и Турция намерены договориться о взаимном посещении по внутренним паспортам.
Об этом на совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сказал министр иностранных дел Павел Климкин, передают Українські Новини.
"Хочу выделить одну вещь, которую мы бы с Мевлютом хотели сегодня объявить: у нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны уже не используя обычные паспорта, а по внутренним документам", - сказал Климкин.
По его словам, соответствующая договоренность уже достигнута и сейчас необходимо доработать технические вопросы.
Климкин выразил надежду, что договор будет подписан уже в ближайшее время.
Как сообщали Українські Новини, Украина и Турция выступают за скорейшее завершение переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами.
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