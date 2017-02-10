Украина и Турция намерены договориться о взаимном посещении по внутренним паспортам.

Об этом на совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сказал министр иностранных дел Павел Климкин, передают Українські Новини.

"Хочу выделить одну вещь, которую мы бы с Мевлютом хотели сегодня объявить: у нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны уже не используя обычные паспорта, а по внутренним документам", - сказал Климкин.

По его словам, соответствующая договоренность уже достигнута и сейчас необходимо доработать технические вопросы.

Климкин выразил надежду, что договор будет подписан уже в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Турция выступают за скорейшее завершение переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами.