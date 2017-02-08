Руслан Рудомський

После непродолжительного перерыва напомнила о себе еще одна горячая точка на линии фронта - Докучаевское направление.

Depo.ua продолжает держать в курсе событий на линии разграничения. Новости из Авдеевки понемногу отходят на второй план, зато все громче напоминают о себе другие, незаслуженно "забытые" участки фронта: Приазовье и Ясиноватский плацдарм.

Также не стоят в стороне и окраины Докучаевска, где еще с прошлого года ведутся бои за освобождение города от российско-террористических оккупантов. Собственно, при очень большом желании Вооруженные силы Украины могли зайти в город и зачистить его от террористов еще прошлой осенью - город с ноября находится в полуокружении. Однако, несмотря на то, что Докучаевск согласно "Минску-1" должен быть под украинским контролем, верховное главнокомандование страны до сих пор не решилось это сделать.

Поэтому ситуация вокруг Докучаевска больше напоминает не "ползучее наступление", а "бег на месте". Украинские войска периодически вступают в артиллерийские перестрелки с террористами, кое-где ввязываясь в локальные бои между диверсионно-разведывательными группами сторон противостояния.

Но не обходится и без исключений. Так, в ответ на постоянные обстрелы вражеской артиллерией, наши войска 30 января этого года начали продвижение от Тарамчука вперед, в направлении Еленовки, чтобы немного отодвинуть линию фронта на восток. А так, как боевики добровольно отступать не захотели, то в этом районе завязался жестокий бой, который продолжался с короткими паузами трое суток.

Напомним, что Докучаевск - это город областного значения в Донецкой области, который находится в 14 км от железнодорожной станции Еленовка (которая также, согласно "Минску-1", должна находиться под контролем Украины), и в 40 км южнее Донецка. В мирное время население города составляло около 25 тыс. жителей, но сейчас - минимум вдвое меньше.

Также стоит понимать, что Еленовка в силу своего географического расположения является важным стратегическим пунктом. Взяв его, Вооруженные силы Украины не только отрежут Докучаевск от Донецка, но и создадут неплохой плацдарм для дальнейшего окружения этих двух временно оккупированных городов. Поэтому именно там наши военные периодически "прощупывают почву".

Последнее обострение в этом районе началось 6 февраля, ближе к ночи, когда в ответ на артобстрел террористов наши войска открыли огонь для подавления вражеской арты, скрытой в жилых кварталах. Известно, что за годы войны западные районы Докучаевска уже были эвакуированы, поэтому Вооруженным силам Украины удалось уничтожить вражескую артиллерию без жертв со стороны мирного населения.

Как сообщают очевидцы, артиллерийская дуэль продолжалась всю ночь, а под утро оказалось, что одна из котельных города вследствие попадания снарядов обесточена, и часть Докучаевска оказалась без тепла. Вот так мирные жители вынуждены расплачиваться за подлую и циничную тактику боевиков - прятаться в жилых кварталах.

Что интересно, согласно информации, которая распространяется в интернете, Вооруженные силы Украины концентрируют большие силы разного рода артиллерии на Донецком и Горловском направлении, а на Докучаевском концентрируют танковые войска (1-я танковая бригада стоит там в резерве). Из этого можно сделать вывод, что основной удар наша армия планирует нанести все же немного севернее - в главных городах "ДНР".

В то же время Докучаевску, скорее всего, отводится роль отвлекающего маневра. Мы уже писали в предыдущем материале о том, что под Докучаевском есть смысл нанести отвлекающий удар, чтобы заставить противника растянуть фланги и отвлечься от обороны Донецка.

Просматривается также и другой вариант развития событий, по которому украинская армия продолжает держать в полуоблоге город, тогда как 1-я танковая бригада с тыла делает обходной маневр в открытой степи, оставляет Докучаевск за спиной, прорывается вглубь вражеской территории и наносит удар, например, по Старобешево. Или даже по Ленинскому району Донецка (находится на юге), сея панику в рядах врага и отвлекая на себя значительные силы обороны города, давая тем самым возможность другим войскам зайти в "столицу ДНР" с запада и севера.

Собственно, осуществить такой рейд будет не так уж и сложно, ведь основные силы боевиков сосредоточены севернее - под Авдеевкой и Донецком, и южнее - под Пикузами (Коминтерново).

Однако такое развитие событий будет означать однозначный и бесповоротный конец всем мирным соглашениям и перемирию и станет началом конца этой войны. Войны открытой, кровопролитной, но неизбежной. Ведь победа сама не придет, а сепаратный мир на паритетных началах не решит ситуацию в долговременной перспективе.