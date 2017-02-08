Приключения с казусами Надежды Савченко продолжаются. Причем новые удары приходят с неожиданных направлений. Так, Гражданская платформа РУНА, о создании которой Савченко объявила в конце декабря, неожиданно вытурила своего лидера, заявив о приостановке активного сотрудничества с Савченко. "Мы пришли к взаимному решению, что по причине разногласий в понимании базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы, гражданская платформа РУНА и Надежда Савченко прекращают активное сотрудничество", - говорится в официальном сообщении РУНА.

Стоит отметить, что несмотря на общий скепсис к данному проекту, многие считали, что проект "РУНА" с участием Савченко - это надолго. Впрочем, хватило чуть больше месяца.

При этом, "РУНА" качало с самого начала его основания. Центробежные движения наметились сразу после новогодних праздников. Тогда, один из основных участников данного движения Теодор Дьяков, известный своими регулярными политическими миграциями (он был и в "Батькивщине", откуда ушел со скандалом, и в "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко) потихоньку начал отстраняться от своей патронессы.

Тогда, он свел все к тому, что проект "РУНА" не отвечает за действия народного депутата Надежды Савченко. "Мы объединились вокруг реализации Проекта изменения политической системы власти в Украине и это объединение является открытым для других организаций и лиц. Никто из участников объединения не несет ответственности за действия другого участника, не касающиеся реализации Проекта", - пояснил Дьяков. В результате, в движении все же решили окончательно поставить точку на запятнанной Савченко.

Да и вообще, у Савченко, очевидно, тяжелые времена наступили. Во время поездки в Винницу в ее адрес звучали обвинения в измене. Так, активисты и бойцы АТО не пустили ее на винницкий военный завод "Форт". Люди были возмущены тем, что бывшая соратница Юлия Тимошенко решила побывать на закрытом объекте и пообещали не пускать ее туда. "Почему вы пытались попасть на" Форт ", узнать государственные тайны? Вы - агент Кремля? Из-за вас погибло так много ребят. А вы ездили на переговоры с врагом", - спрашивал у депутата боец АТО.

Стоит отметить, в последнее время, Савченко из-за своих пророссийских высказываний, превратилась из героини в "токсичного" политика, не интересного сейчас никому. Ну, кроме тех каналов, которым, возможно, за ее присутствие в студии платят деньги. Сначала летчицу исключили из "Батькивщины", первым номером в списке которой она была. Затем ее выгнали из парламентской делегации ПАСЕ. Когда же произошел скандал с поездками Савченко в Минск, на встречу с главарями "Д-ЛНР" и обнародованием ею списков наших пленных, комитет по вопросам национальной безопасности Верховной Рады принял решение об исключении этой дамы из своего состава. Она, правда, доказывает, что оттуда ее никто не выгонял.

Теперь, Савченко находится в подвешенном состоянии. Однако это не означает, что для нее не придумают новую "фишку". Мол, "Гонимуую" Савченко стремятся, по причине ее громких антиправительственных лозунгов, вытолкнуть из политики. Кто в это поверит, сказать сложно. Но украинцам будут рассказывать именно такую легенду. И в нее, как ни странно, кто-то да поверит ...

