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Сможет ли Коломойский установить свою власть на Волыни
16:41 06.02.2017 |
Преждевременная смерть Луцкого городского главы Николая Романюка станет катализатором для серьезных процессов как в самом областном центре, так и на территории всей Волыни. Самого Романюка, который возглавлял город с 2010 года, считали хорошим хозяйственником. Несмотря на то, что на местных выборах 2015 года он баллотировался от президентской БПП "Солидарнисть", мэр был равноудален от всех групп влияния в Волынской области. Ему удавалось не конфликтовать ни с председателем ОГА Владимиром Гунчиком, ни с Киевом, и при этом сохранить нормальные отношения с одним из самых влиятельных людей Волыни, близким соратником олигарха Игоря Коломойского, "укроповцем" Игорем Палицей.
Теперь система противовесов серьезно нарушена. Даже больше: следует говорить о проблемах с контролируемостью Луцка и области Киевом. Дело в том, что на Волыни многие сомневаются в способности Гунчика удержать статус кво. Тем более, не имея лояльного к себе мэра областного центра. Секретарь Луцкого горсовета, представитель "Самопомочи" Юлия Вусенко, которая сейчас временно исполняет обязанности городского головы, также оказались в сложнейшей ситуации. Она рискует оказаться между двух огней, когда начнется передел власти. К такому повороту событий госпожа Юлия вряд ли готова. А Садовый с его мусорными скандалами здесь ей не помощник.
Принимая все это во внимание, стоит ожидать появления на авансцене Игоря Палицы, который является председателем Волынского облсовета и удерживает там большинство. Можно не сомневаться, что для полного счастья Палица хотел бы контролировать и Луцк. Тем более, что подходящая кандидатура на пост мэра у него давно уже есть.
Речь идет об Александре Товстенюке, который был помощником-консультантом Палицы в Верховной Раде, а также с 2012 года возглавлял его фонд "Только вместе". На местных выборах 2015 года он во втором туре мэрских выборов уступил Романюку, набрав 43% голосов. По мнению экспертов, только личный авторитет покойного мэра не дал возможности человеку Палицы одержать победу.
Сейчас конкурентов уровня Романюка у Палицы-Товстенюка не видать. Тем более, что Палица в последнее время серьезно усиливает свое и без того значительное влияние на политико-экономические процессы в области. Ярким примером того, как он работает на Волыни, стало создание по его инициативе КП "Волыньприродресурс", которое, согласно задумке, теперь будет контролировать все ресурсы и недра области. А 2 февраля облсовет с подачи Палицы принял решение о выдаче лицензии КП "Волыньприродресурс" на добычу янтаря в области. Фактически речь идет о том, что данное КП будет получать миллиардные прибыли. К тому же эта лицензия дана на 20 лет. Палица уже анонсировал, что этому предприятию также дадут лицензии на добычу торфа и меди. Одновременно с получением разрешения на добычу янтаря, руководителем "Волыньприродресурса" стал депутат облсовета Василий Столяр - бывший президент ФК "Волынь" и бизнес-партнер Игоря Палицы. Вместе с последним новоиспеченный руководитель коммунальной компании много лет финансировал луцкцю футбольную команду.
Как бы там ни было, но Киев рискует потерять контроль над регионом. Преобразование Волыни в вотчину Палицы, а фактически - бывших "приватовцев", после перевыборов в Луцке - неизбежно. Конечно, можно искать разные зацепки, в частности, искусственно придумывать разнообразные юридические фокусы, чтобы отсрочить выборы мэра. Но в случае реальной заинтересованности со стороны Палицы долго играть в кошки-мышки не особо-то и удастся. К тому же не стоит забывать о жителях города. При правильной информкампании, лучане могут начать сами требовать выборов.
Поэтому у властей остается два варианта: либо срочно готовить человека на пост мэра, либо договариваться с Игорем Палицей. Первый сценарий сложен, ведь для его реализации требуется время. Тем более - сейчас избиратели больше верят тем, кто баллотируется с оппозиционной риторикой. И можно ли договориться с Палицей? Учитывая сложные отношения внутри "Укропа", где, напомним, нардеп-"укроповец" Виталий Куприй подал в суд на мэра Днипра, "укроповця" Бориса Филатова, можно ожидать чего угодно. Одержать комфортную победу в Луцке точно лучше, чем воевать и проиграть. Палица, прежде всего, бизнесмен. Поэтому, очевидно, хорошо просчитает все риски.
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