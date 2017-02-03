Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Руководство НАТО отложило встречу с Украиной по обсуждению системы противоракетной обороны в Восточной Европе, чтобы не провоцировать Россию. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники.

На переговорах альянса с Киевом предполагалось урегулировать работу европейской системы ПРО, в частности порядок действий, если обломки перехваченной и сбитой цели или противоракеты упадут на территорию Украины.

"Неудобное время"

В Североатлантическом альянсе сочли, что для переговоров с Украиной выбрано "неудобное время", утверждается в публикации. В то время, как НАТО усиливает свое присутствие в Восточное Европе вблизи границ с Россией, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность налаживания отношений с российским лидером Владимиром Путиным.

"Существует некая политическая деликатность к привлечению к действиям Украины, поскольку очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию Москвы", - сказал собеседник WSJ.

По словам некоторых источников, в Пентагоне нарастает обеспокоенность, что Дональд Трамп может отказаться от размещения системы ПРО в Восточной Европе в рамках сделки с Россией.

Между тем президент Украины Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 2 февраля, газетой Berliner Morgenpost, заявил, что намерен провести в стране референдум о вступлении в НАТО. По его словам, в настоящее время эту идею поддерживают 54 процента жителей Украины.