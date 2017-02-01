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Топливно-энергетический комплекс
Украина начала председательствовать в Совбезе ООН
08:12 01.02.2017 |
Украина начала председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.
Председательство продлится на протяжении февраля.
Украина является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН.
В ходе председательства Украины в Совбезе 13 февраля будет рассмотрен вопрос защиты объектов критической инфраструктуры, 21 февраля - вопрос урегулирования конфликтов в Европе.
Министерство иностранных дел считает, что председательство Украины в Совете безопасности ООН способствует укреплению к ней доверия.
Как сообщали Українські Новини, 1 января Украина стала непостоянным членом Совбеза ООН на 2016-2017 годы.
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