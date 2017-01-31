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Порошенко с Меркель говорили о привлечении США к переговорам относительно Донбасса
08:03 31.01.2017 |
Президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили пути привлечения США к урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом сказал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире "5 канала", передает Depo.ua со ссылкой на 112 Украина".
"Мы обсуждали вопросы, связанные с тем, каким образом привлечь американскую сторону к разрешению ситуации на Донбассе", - сказал он.
Елисеев отметил, что визит Порошенко в Германию осуществлен на фоне последних активных международных контактов руководства Европейского Союза, в частности руководства Германии, Франции, Великобритании с новой американской администрацией Президента Дональда Трампа, а также накануне подготовки к неформальному саммиту ЕС 3 февраля и на фоне обострения ситуации на Донбассе.
На встрече Порошенко с Меркель, по его словам, речь шла о прогрессе в выполнении достигнутых в Минске договоренностей, плане мер по их реализации ("дорожной карте"), переговорах в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).
"Ключевая позиция, по которой мы договорились с немецким руководством, за что мы благодарны, что ничего без Украины об Украине, что никаких переговоров или договоренностей без участия Украины не должно быть. Эту позицию четко поддержали", - ответил Елисеев на вопрос о том, удалось ли достигнуть договоренности о способах привлечения новой Администрации США к разрешению ситуации на Донбассе.
Замглавы Администрации также добавил, что в ходе переговоров была подтверждена позиция относительно необходимости сохранения санкций против России до полного выполнения ею "минских договоренностей" и возобновления территориальной целостности Украины.
Елисеев также добавил, что украинская сторона продолжает работать с немецкой и французской над убеждением России выполнять "минские договоренности", а также над поиском путей привлечения американской стороны к урегулированию ситуации в Украине.
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