Президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили пути привлечения США к урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сказал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире "5 канала", передает Depo.ua со ссылкой на 112 Украина".

"Мы обсуждали вопросы, связанные с тем, каким образом привлечь американскую сторону к разрешению ситуации на Донбассе", - сказал он.

Елисеев отметил, что визит Порошенко в Германию осуществлен на фоне последних активных международных контактов руководства Европейского Союза, в частности руководства Германии, Франции, Великобритании с новой американской администрацией Президента Дональда Трампа, а также накануне подготовки к неформальному саммиту ЕС 3 февраля и на фоне обострения ситуации на Донбассе.

На встрече Порошенко с Меркель, по его словам, речь шла о прогрессе в выполнении достигнутых в Минске договоренностей, плане мер по их реализации ("дорожной карте"), переговорах в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

"Ключевая позиция, по которой мы договорились с немецким руководством, за что мы благодарны, что ничего без Украины об Украине, что никаких переговоров или договоренностей без участия Украины не должно быть. Эту позицию четко поддержали", - ответил Елисеев на вопрос о том, удалось ли достигнуть договоренности о способах привлечения новой Администрации США к разрешению ситуации на Донбассе.

Замглавы Администрации также добавил, что в ходе переговоров была подтверждена позиция относительно необходимости сохранения санкций против России до полного выполнения ею "минских договоренностей" и возобновления территориальной целостности Украины.

Елисеев также добавил, что украинская сторона продолжает работать с немецкой и французской над убеждением России выполнять "минские договоренности", а также над поиском путей привлечения американской стороны к урегулированию ситуации в Украине.