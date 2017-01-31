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Топливно-энергетический комплекс
Британия отправит эсминец в Черное море впервые после холодной войны
Великобритания впервые со времен холодной войны направит в Черное море боевой корабль, сообщает Daily Mail.
По данным издания, эсминец HMS Diamond, оснащенный новейшими зенитными ракетами, отправится к берегам Украины. На нем будут находиться до 60 морских пехотинцев.
Предполагается, что корабль будет стоять во главе тактической группы НАТО и будет помогать защищать 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в «секретных учениях» на Украине.
По словам министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, таким образом Великобритания «посылает четкий сигнал», что она готова «отстаивать демократию по всему миру» и «поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», добавляет издание.
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