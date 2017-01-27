Финансовые новости
- |
- 27.01.17
- |
- 03:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Климкин: Я не вижу шанса встречи "нормандской четверки" в ближайшее время
18:08 26.01.2017 |
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не видит оснований для встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) по вопросу выполнения Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в ближайшее время.
"Мы пытаемся работать над дорожной картой (выполнения Минских соглашений - ИФ)... Работая над дорожной картой, мы находимся намного дальше от того, на что в принципе соглашалась российская сторона на саммите в Берлине, где было договорено, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона это последовательно блокирует, поэтому выходить на политический уровень, на уровень министров в ближайшие недели без того, что бы у нас была какая-то позиция для обсуждения, я таких шансов на сегодня не вижу", - сказал П.Климкин журналистам в четверг в Киеве.
Министр отметил, что необходимо выполнить основные условия обеспечения безопасности, чтобы продвигаться дальше.
П.Климкин также заявил, что на министерском уровне в "Нормандском формате" произойдут изменения в связи со сменой главы МИД Германии.
Как сообщалось, ранее в четверг МИД Украины призвало партнеров по "нормандскому формату" усилить давление на РФ в связи с невыполнением последней Минских договоренностей, в т.ч.режима прекращения огня на Донбассе.
23 января П.Климкин заявил, что главы МИД стран "нормандкой четверки" пока не обсуждают возможную дату следующей встречи, "будем обсуждать, когда будет соответствующая возможность дальше продвигаться в этом вопросе".
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил допуск в Украину иностранных воинских формирований для учений
Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №5636 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
|НБУ повысил прогноз роста ВВП Украины на 2017г до 2,8% и понизил на 2018г до 3%
Регулятор также пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2017 и 2018 гг до около $3,5 млрд. По мнению НБУ, этот дефицит будет покрываться за счёт притока капитала по финансовому счёту, и прежде всего за счёт привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов.
|НБУ прогнозирует рост монетарной базы на 7,7% и денежной массы на 11,5% в 2017
|НБУ повысил прогноз инфляции на 2017г до 9,1% и сохранил учетную ставку на уровне 14%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко одобрил допуск в Украину иностранных воинских формирований для учений
Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №5636 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
|Климкин: Я не вижу шанса встречи "нормандской четверки" в ближайшее время
|Омелян передал в НАБУ и СБУ документы о коррупции у Балчуна
|ПАСЕ приняла резолюцию по Украине - Логвинский
Оппонентам украинской делегации не удалось поменять в резолюции термины "русская агрессия" на "внутренний конфликт". В ПАСЕ не поддержали поправку, которой предлагали указать в документе необходимость скорейшего решения вопроса представительства в Верховной Раде отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
|Как нардепы собираются регулировать рынок земли
|Суд ЕС признал, что Россия поставляет вооружение на Донбасс
Российский концерн «Алмаз-Антей» решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Концерн получил решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства «Алмаз-Антей».
|Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" Балчуна в конфликте с министром инфраструктуры Омеляном
Это интересно
|В крупной американской розничной сети Walmart начнут продавать автомобили
|IoT-ботнеты на 60% увеличили мощность DDoS-атак
|Tesla намерена представить полностью автономный автомобиль в течение ближайших шести месяцев
|Google запустила тест мгновенных приложений для Android
|Ненавидите свой офис? Пустите в него природу
|В Париже появились первые беспилотные автобусы
|Apple и Foxconn хотят построить в США фабрику за $7 миллиардов