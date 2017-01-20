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Рада не смогла включить в повестку дня законопроект о допуске иностранных войск для участия в учениях
14:49 17.01.2017 |
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня сессии законопроект №5636 об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.
Включение в повестку дня данного законопроекта поддержало только 205 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Верховная Рада должна одобрить решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Си Бриз-2017" и "Рэпид Трайдент-2017".
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