Финансовые новости
- |
- 05.01.17
- |
- 13:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии под стражу Курченко - Генпрокуратура
13:46 04.01.2017 |
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, избрав беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"3 января 2017 года повторное ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании ему меры пресечения - содержании под стражей - следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено, о чем вынесено соответствующее постановление", - сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры.
Генпрокуратура напоминает, что проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению С. Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации и завладении чужим имуществом - средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах. Деятельность преступной организации принесла убытки государству на сумму более 7 млрд грн.
С марта 2014 года С. Курченко находится в международном розыске.
Как сообщалось, С.Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.
Меры по осуществлению международного розыска С.Курченко и привлечения его к уголовной ответственности продолжаются.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело против Ефремова направлено в суд, — Луценко
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры ожидают в 2017 году курс не выше 30 грн/$
|Общий госдолг в ноябре сократился на 1,2% до $67,5 млрд
|Дорогой Крым. Во что обходится России борьба с энергетическим апокалипсисом
|Что попросит Лукашенко за подписание Таможенного кодекса ЕАЭС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Коболев о "схеме Онищенко": В схеме есть много политиков
|Дело против Ефремова направлено в суд, — Луценко
|Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии под стражу Курченко - Генпрокуратура
|Кабмин назначил госсекретарем Минобороны действующего замминистра Дубляна
|Гонтарева задекларировала 52,6 млн гривен за продажу своей доли в ICU
|За раскрутку темы примирения с РФ платят от 500 $ до 1000 $
|Непотопляемый Киссинджер. Насколько заразна путинофилия отца челночной дипломатии
Это интересно
|Концепт нового Infiniti QX50 получил систему автономного управления
Компания Infiniti представила концепт кроссовера QX50 следующего поколения за неделю до запланированной на Детройтский автосалон премьеры. На прототипе, среди прочего, будет продемонстрирована система автономного управления ProPILOT, которую получит серийная версия новинки.
|Samsung представила кондиционер, который не даст простудиться
Компания Samsung Electronics анонсировала, как она утверждает, первый в мире безветренный настенный кондиционер. Модель под названием AR9500M делает температуру во всём помещении более комфортной и снижает риск возникновения простуды из-за переохлаждения организма.
|Volvo впервые установила в автомобиль "Скайп"
Компания Volvo стала первым автопроизводителем, установившим в автомобиль Skype - программу текстовой, голосовой и видеосвязи по интернету. Однако функции приложения в машинах шведской марки ограничены только голосовыми звонками с поддержкой конференц-связи.
|Amazon патентует склады-дирижабли
Amazon начала развивать беспилотную доставку еще в 2013 году, но опубликованный сегодня патент раскрывает ее планы по внедрению «воздушных логистических центров». Они будут комплектоваться определенным набором товаров и размещаться в зонах повышенного спроса.
|Смартфон Gionee M2017 стоит от $1000
|Главный инженер Lamborghini подтвердил гибридный кроссовер
Серийный кроссовер компании Lamborghini получит версию с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Об этом со ссылкой на главу отдела новых исследований и разработок итальянской марки Маурицио Реджани сообщает Autocar.
|Apple возглавила список самых влиятельных брендов