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Охендовскому вручили ходатайства об избрании меры пресечения в виде залога и отстранении от должности - адвокат
20:26 19.12.2016 |
Председателю Центральной избирательной комиссии Украины Михаилу Охендовскому в понедельник вручили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) ходатайства об избрании меры пресечения в виде залога и об отстранении от должности, сообщил его адвокат Андрей Смирнов.
"Сегодня мы с подзащитным посетили Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где нам было вручено два ходатайства: об избрании меры пресечения в виде залога и ходатайство об отстранении от должности", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, вечером 13 декабря М.Охендовскому в аэропорту "Борисполь" вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).
Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около $161,7 тыс., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.
В ходе досудебного расследования детективы Бюро установили, что председатель ЦИК в 2012 году совершил шесть зарубежных командировок, связанных со своей профессиональной деятельностью во главе Центризбиркома, которые, по версии следствия, профинансировано средствами Партии регионов.
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